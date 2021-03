Bouguenais : la mairie ne veut pas d'une nouvelle usine de bitume

Le bras de fer continue entre la municipalité de Bouguenais et Colas. L'entreprise spécialisée dans l'enrobé souhaite implanter une nouvelle usine, plus moderne, près de l'université Gustave Eiffel au sud de la commune. La mairie a refusé le permis de construire. "Je ne veux plus de Colas sur ma commune", martèle la mairie Sandra Impériale qui met en avant les différentes nuisances subies par les habitants.

Car oui, en attendant que Colas trouve un nouvel emplacement, l'ancienne usine, carrière des Maraîchères, tourne depuis plus de quarante ans et incommode de nombreux habitants. "Beaucoup de Bouguenaisiens me rapportent de fortes odeurs de bitume", raconte Sandra Impériale. "Plusieurs fois par semaine et dès le lever du jour on sent ces mauvaises odeurs, c'est comme du kérosène brûlé, explique Sophie Parmentier, représente de l'association "Stop Usine Bitume", qui vit dans le village de la ville aux Denis, à moins d'un kilomètre de l'usine actuelle. C'est tellement invivable qu'on est obligés de rentrer à la maison, de scotcher les grilles d'entrée d'air pour pas que nos enfants sentent cette odeur."

Un dispositif de masques des odeurs inefficace

L'entreprise Colas se dit "consciente de la problématique des odeurs". Elle a mis en place un dispositif de masquage des mauvaises odeurs avec un dispositif à base d'huiles essentielles et d'essences naturelles. "Cela n'a pour moi aucun impact car je la sens toujours aussi fort, témoigne Benoît, habitant du village de la ville aux Denis depuis un an et demi. Et de toute façon, je n'ai pas envie qu'on masque les odeurs, j'ai envie que ça s'arrête." "Nous continuons à chercher des solutions pour réduire les nuisances", assure de son côté Colas.

Aujourd'hui, l'entreprise Colas est dans l'impasse. D'un côté, elle souhaite construire une usine plus moderne et moins odorante, tout en restant dans un rayon proche de l'usine actuelle pour éviter de longs déplacements pour les salariés. Bougenais ne veut plus en entendre parler et la maire souhaite même aller plus loin. "J'ai demandé à la Métropole de faire évoluer le zonage du plan local d'urbanisme métropolitain pour ne plus permettre l'installation de ce type d'activités industrielles", explique la maire Sandra Impériale qui reste pour le moment sans réponse positive. Elle espère ainsi mettre fin à "l'effet cocktail des nuisances", avec notamment la quatre voies et l'aéroport.