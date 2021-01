Boulets du climat : Greenpeace mène des actions dans les Yvelines contre des permanences de députés

L'association Greenpeace met de nouveaux noms dans sa liste d'élus considérés comme des "boulets du climat". Dimanche et ce lundi, les militants ont "décoré" les permanences de quatre députés dans les Yvelines.

Alors que s'ouvre à Paris le One Planet Summit, sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'ONG Greenpeace a mené plusieurs actions dans différentes villes.

Le groupe local Greenpeace de Versailles est passé à l'action dimanche et ce lundi dans les Yvelines. Les militants se sont attaqués aux permanences des députés Didier Baichère et Jean-Noël Barrot (Versailles), Marie Lebec (Croissy sur Seine), Natalya Pouzyreff (Le Vésinet) et Yaël Braun-Pivet (Saint Germain en Laye).

En décembre 2020, Greenpeace a lancé le prix des "Boulets du climat". Une dizaine de personnalités sont nommées et le public est incité à choisir son favori.

Dans la catégorie "Parlementaire", l'association a nommé trois élus franciliens : Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine pour sa mauvaise foi en tant que rapporteur sur le CETA, François de Rugy, député des Hauts-de-Seine pour le vide de la loi Énergie-Climat et Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne pour le refus d’intégrer au budget les propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Le nom des lauréats sera dévoilé fin janvier 2021.