Boulleret : et si la Loire débordait comme en 2003... ou pire encore

La dernière crue importante de la Loire remonte à 2003. La question se pose d'autant plus que l'Etat veut transférer aux communautés de communes la charge de l'entretien des digues. Des intercommunalités qui estiment qu'elles n'auront pas les moyens d'y faire face, notamment les plus petites. Le débat est sensible en ce moment. Un sujet au cœur du village Plouf 18 installé jusque samedi soir au gymnase de Boulleret, près de Sancerre.

La gestion de l'eau est une question majeure en Berry © Radio France - Michel Benoit

La sirène pour appeler les riverains à évacuer... une carte de quatre mètres sur trois, au sol, permet aux enfants de voir s'ils résident en zone inondable. Un risque que n'ignore pas Inès, élève en primaire : "A chaque fois que je me balade sur les bords de Loire, je vois les repères qui rappellent les crues passées." Quatre crues majeures : 1846, 1856, 1866 et 2003, mais à chaque fois, un peu moins importantes. Le lit majeur de la Loire s'étend sur 16 kilomètres de large, le lit mineur, seulement sur deux. L'eau ne pourra être contenue très longtemps.

Une carte détaille les zones inondables et les enfants peuvent voir si leur maison est directement concernée. © Radio France - Michel Benoit

L'un des stands apprend aux enfants ce qu'il faut emporter et comment faire son sac rapidement : "En une minute et trente secondes résume Virginie Harrison, conseillère pédagogique. Il faudrait aller vite pour évacuer. On conseille d'emporter les papiers d'identité, un peu de nourriture et bien sûr des vêtements. Le strict minimum, mais des vêtements chauds, car on a vite froid avec l'humidité."

Et vous, qu'emporteriez-vous si vous deviez évacuer votre maison en une minute et trente secondes ? © Radio France - Michel Benoit

A Boulleret, 500 habitants, le tiers de la population, vit en zone inondable. Il faudrait aussi évacuer 500 animaux, bovins et ovins : "On sait qu'à des endroits, on pourrait être à 1m90 d'eau détaille le maire, Jean-Louis Billaut. Si une digue se brisait, cela pourrait être très grave. La crue de 2003, même si la digue, nous en bien protégés, a laissé une trace dans l'esprit des habitants. Surtout, ceux qui vivent, collés à la digue. C'est l'état qui en a la charge, mais c'est vrai que le transfert est prévu vers l'intercommunalité."

Les enfants posent autour du préfet du Cher et du recteur d'académie © Radio France - Michel Benoit

Et c'est là tout le débat actuel. L'Etat prévoit de verser une aide de 40 euros par habitant, mais les plus petites intercommunalités estiment que cela ne suffira pas car leurs moyens sont très limités. Les élus locaux plaident pour une mutualisation des moyens à une échelle plus large : de la source à l'estuaire. Ils proposent donc que cet entretien des digues soit confié à l'établissement public de Loire. Le préfet du Cher, Maurice Barate, confirme que la question n'est pas tranchée pour l'instant : "C'est une question à débattre au niveau de cette instance, mais nous sommes là, je parle de l'administration pour faire que les choses soient prêtes dans les temps." Il faudra en effet aboutir vite, d'ici le premier janvier 2024.