Bourges accueille les 19e rencontres nationales de la Chauve-Souris

Les 19emes rencontres nationales de la chauve-souris se déroulent vendredi, samedi et dimanche (18, 19 et 20 mars) à Bourges, au muséum et au conservatoire. 400 spécialistes européens sont attendus pour des ateliers, des conférences et des projections, certaines ouvertes au grand public.