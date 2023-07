Bourges : arroser oui, mais avec sagesse

Il n'est pas rare en effet que certains maraichers arrosent sans retenue leurs cultures alors que la sécheresse n'est pas loin et que le niveau des coulants (les petits cours d'eau qui séparent les parcelles) est bas. Un comportement que Michel Besse, président de l'association des Jardiniers Solidaires estime irresponsable : " On a des gens qui arrosent en pleines heures chaudes, c'est à dire entre 10H et 18H. Faut-il attendre que nous ayons des arrêtés préfectoraux qui nous interdisent d'arroser ? Non. Je crois qu'arroser avec des moto-pompes et des groupes électrogènes comme on le voit actuellement, c'est du gaspillage."

Il reste de l'eau dans les coulants des marais de Bourges, mais pour combien de temps encore ? © Radio France - Michel Benoit

L'association des Jardiniers Solidaires en appelle tout simplement à un peu plus de responsabilité de chacun alors que l'été est loin d'être terminé : " Pourquoi vouloir avoir des tomates qui font 6 ou 700 grammes ? s'interroge Michel Besse. On peut se contenter de cultures raisonnables. Est-ce qu'il faut se servir généreusement avec des moto-pompes qui vont tourner pendant une heure ou deux alors qu'à côté, les gens se contentent de quelques arrosoirs. Et c'est nettement suffisant." Pour l'instant, seuls trois bassins versants sont en alerte ou alerte renforcée dans le département du Cher avec des restrictions d'arrosage très marquées.