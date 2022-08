Bourges : bientôt des amendes contre les publicités non réglementaires

Plus de tolérance, à Bourges, à l'égard des panneaux publicitaires non conformes : les amendes vont bientôt tomber ! Les annonceurs ont eu deux ans pour se mettre en règle suite à une nouvelle réglementation nationale plus restrictive.

Les élus et responsables de l'agglomération de Bourges ont bien l'intention de continuer de combattre les panneaux publicitaires non conformes

Trop de panneaux publicitaires étaient installés de manière anarchique au bord de nos routes. Cinq communes sont concernées sur l'agglomération : Bourges, Saint-Germain-du-Puy, Trouy, Saint-Doulchard et Mehun sur Yèvre. 173 panneaux publicitaires ont été jugés non conformes sur Bourges : souvent trop grands ou disposés par exemple dans des quartiers résidentiels, ce qui est dorénavant interdit... La moitié ont été démontés nous confirme Pascal Quenez, directeur de l'urbanisme à l'agglomération de Bourges : " Près de cinquante pour-cent de ces panneaux non conformes ont déjà fait l'objet de démontage ou de régularisation pour passer d'un format de douze mètres carrés à huit mètres carrés. Les panneaux de douze mètres carrés qui étaient accolés, c'est aujourd'hui interdit. Ils sont remplacés par un seul panneau de huit mètres carrés. Il y a donc un vrai impact pour l'environnement."

Ce panneau publicitaire de douze mètres carrés est désormais interdit. Pas plus de huit mètres carrés aujourd'hui. © Radio France - Michel Benoit

Une amélioration que l'on peut voir sur la zone commerciale de Saint-Germain du Puy, réputée parmi les plus moches de France... En partie à cause de ces trop nombreux panneaux publicitaires. A partir de septembre, des procès-verbaux seront établis par les villes pour les annonceurs récalcitrants : " Il y a eu deux ans de tolérance " prévient Stéphane Hamelin, vice-président de Bourges Plus. " Les annonceurs ont eu le temps de se mettre en conformité. Maintenant, on peut passer à la sanction. De septembre à mi novembre, nous allons répertorier les panneaux non conformes et les maires pourront dresser des procès-verbaux puisqu'ils ont le pouvoir de police. Le maire reste décisionnaire sur cette loi."

Route de la Charité à Saint-Germain-du-Puy, les panneaux sont moins nombreux mais encore bien présents et pas tous conformes. Les enseignes commerciales sont aussi dans le collimateur. co © Radio France - Michel Benoit

L'amende sera d'environ 200 euros avec astreinte journalière... La législation va être également plus dure pour les enseignes commerciales, précise Pascal Quenez : " La tolérance est de six ans pour les commerçants, au niveau de leurs enseignes. Il leur reste donc quatre ans pour se mettre dans les normes. " Bourges Plus se veut également volontaire en matière de publicités lumineuses. Elles sont interdites de 23H00 à 7H00 sur l'agglomération, alors qu'au niveau national, c'est seulement de 1H00 à 6H00 du matin. De nouveaux panneaux pourront tout de même être installés, mais plus n'importe comment. La publicité sur le domaine public rapporte environ 500.000 euros par an à la ville de Bourges.