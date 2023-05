Bourges : contre l'extension de la période de chasse au blaireau

Chaque année, dans le Cher, le préfet autorise une extension de la chasse au blaireau du 15 mai au 15 septembre, en plus de la période traditionnelle du 15 septembre au 28 février. Il est donc possible dans le département de déterrer le blaireau pendant neuf mois dans l'année.

Les associations de défense de la nature devant la préfecture du Cher à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les associations de défense des animaux estiment que cinq mois sont amplement suffisants : " A la vue des dégâts, à la vue des populations, on trouve que cette période complémentaire n'est pas justifiée, explique Danièle Boone, administratrice de Nature 18. Par exemple, on n'a même pas de montants des dégâts, on n'a pas de chiffres précis sur les populations qui, on le pense, restent stables. On utilise une technique très violente, le déterrage des animaux, pour régler un problème qui n'en est pas un. Sur la saison cynégétique 2020/2021, seules onze communes du département ont été concernées par des dégâts de blaireaux. Ce sont les chiffres indiqués par la fédération de chasse. Donc pourquoi décider d'une prolongation de la période de déterrage sur tout le département ? En Angleterre, en Allemagne, au Luxembourg, le blaireau est protégé. Les dégâts sont donc gérables. On ne nie pas que le blaireau peut causer quelques dégâts occasionnellement. Mais ce n'est pas de nature à avoir un impact sur les cultures."

Le blaireau, nouvel animal emblématique pour les défenseurs de la nature © Radio France - Michel Benoit

Les associations de défense des animaux espèrent convaincre avec le temps. " Vous savez, l'écureuil était considéré comme nuisible jusque dans le milieu des années soixante-dix, reprend Danièle Boone. Grâce à notre action, il a été classée comme espère protégée . Et personne ne reviendrait là-dessus aujourd'hui. On espère que ce sera pareil pour le blaireau." Les agriculteurs notamment, se plaignent des cavités que peut creuser l'animal aux abords de leurs exploitations ou dans certains champs. Cela peut provoquer des affaissements lorsqu'ils passent avec leur matériel et donc de la casse.