Bourges : de la résine de pin pour faire les trottoirs

A Bourges, 2.000 m2 de trottoir viennent d'être aménagés avec un liant végétal dans la zone industrielle des Danjons. Une technique qui baisse drastiquement les émission de CO2. C'est plus cher mais nettement plus écologique et la technique est appelée à se développer avec les nouvelles contraintes environnementales qui pèsent sur les entreprises et les collectivités.

En blanc, le trottoir sans liant végétal, à base de pétrochimie © Radio France - Michel Benoit

Des trottoirs plus souples au contact du pied, couleur beige pour absorber moins de chaleur que le bitume noir classique. Ce procédé végécol repose sur un liant pour agglomérer les cailloux, à base de matériaux naturels : " C'est de l'huile de colza associée à de la résine de pin, détaille Dominique Couillerot, chef d'agence chez Colas. On réduit quasiment à zéro la valeur CO2 du liant. Il ne reste que le CO2 lié à la fabrication de ce liant puisqu'il faut le chauffer pour le fabriquer. On réduit de 80 % les rejets de CO2 sur cet enrobé drainant, si on prend en compte toute la chaîne de fabrication et de pose. Ca résiste aussi bien dans le temps. "

Revers de la médaille, c'est trois fois plus cher qu'un bitume noir classique mais cela reste moins cher que des pavés et cela demeure donc compétitif, dès lors que l'on veut un bon rendu esthétique : " L'orientation que je donne à l'agglomération et aux services, c'est de dire que si on n'a pas le budget, on fait moins, précise Irène Félix présidente de l'agglomération Bourges Plus. Mais on ne transige pas sur la question environnementale car on n'en a plus le droit, au regard de la situation."

Dominique Couillerot, chef d'agence Colas et Irène Félix, présidente de Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

D'autant que les collectivités et les entreprises devront réduire de 30 % leurs rejets de gaz à effets de serre d'ici 2030 : il faut donc s'adapter et mettre en oeuvre de nouveaux usages : " On a déjà lancé de nous nouvelles méthodes, ajoute Dominique Couillerot. On investit dans des véhicules électriques ou des bio-carburants, des bétons bas carbone. Il y a de plus en plus de solutions. Aujourd'hui la sensibilité écologique est vraiment plus forte et on ne peut plus continuer à polluer comme avant." Et en 2050, il faudra atteindre la neutralité carbone. Le lobby de la pétrochimie, responsable de bon nombre de mauvaises habitudes au vingtième siècle, est en passe, enfin de perdre la partie, mais que de temps perdu !