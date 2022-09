Bourges : des encres végétales à base de betterave !

A Bourges, un jeune couple mise sur le papier écologique : Guillaume Dugast et sa compagne Ania (qui est graphiste) ont créé, il y a un an, la société Tendre Papier. Ils proposent des carnets à base de produits naturels, des carnets personnalisables en petite série.

Tendre Papier achète les ramettes de papier et conçoit ensuite de A à Z, toute sa gamme grâce à de vieilles machines mécaniques des années soixante. Evidemment, Tendre papier vise l'achat coup de coeur, car proposer des carnets durables a un prix. Comptez au minimum 10 euros le carnet. La société propose par exemple du papier à base de résidus de raison, et d'encres végétales pour le graphisme : " Le papier à base de résidus de raisin et teinté naturellement dans la masse " détaille Guillaume Dugast, co-créateur de Tendre Papier. " C'est très intéressant pour nous car cela nous évite d'avoir à l'imprimer pour le colorer. On utilise aussi du papier à base de chanvre ou respectueux d'éco-labels comme Cradel tou Cradel. Ce label est très large puisqu'il prend en compte les rejets environnementaux mais aussi par exemple, le bien être en entreprise. Nos ramettes viennent notamment d'Autriche, mais le transport est compensé en termes de rejets carbone."

Guillaume Dugast, co-créateur de Tendre Papier à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La société crée ses propres formules d'encre à base d'ocre ou de jus de betterave également. L'assemblage du carnet est également plus respectueux de l'environnement : " Pour assembler le carnet, on va choisir un fil de coton et pas du polyester " Pour l'instant, l'activité ne dégage qu'un demi-salaire... Tendre Papier doit développer son réseau commercial sa gamme. La société va mettre sur le marché un carnet de voyage spécial Berry : " Dans ce carnet de voyage on va proposer des adresses spécialisées dans le tourisme durable en Berry. On proposera aux voyageurs de partir en exploration du Berry et de noter leurs souvenirs de voyage. Tout ce qui les aura marqués d'une façon ou d'une autre." Ce carnet de voyage sera sur le marché au printemps prochain et va bénéficier d'un financement participatif avec l'agence de développement touristique du Cher.