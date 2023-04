Bourges : des vélos pour recycler les déchets verts

Heureusement pour Elsa et Lélia, qui vont devoir pédaler à la rencontre des festivaliers, ces deux vélos cargos sont à assistance électrique : " Le bac devant peut peser jusqu'à 85 kilos. On est contentes d'avoir le renfort du petit moteur électrique, avouent les deux jeunes filles. On va aller à la rencontres des festivaliers qui ont quelque chose à jeter : trognon de pomme, sandwichs, frites, kebabs... On les abordera avec un beau sourire pour récupérer ces restes afin qu'ils soient valorisés. C'est important de réagir face aux effets des gaz à effets de serre et on peut tous agir à notre niveau."

Elsa est elle aussi, convaincue de l'intérêt d'agir pour la planète © Radio France - Michel Benoit

C'est sympathique et ces vélos cargos donnent une plus grande visibilité à l'opération : " L'année dernière, les festivaliers allaient vers les conteneurs, là, c'est nous qui allons vers eux, note Rachid Aït Slimane, directeur territorial de GRDF. On va donc carrément aller voir les festivaliers au plus près des zones de restauration. En plus, pour ceux qui joueront le jeu, on leur offrira un titre de transport." Car sur l'agglomération de Bourges, près de la moitié des bus roulent au gaz vert, issu notamment de la station d'épuration.

Des conteneurs pour les bio-déchets sont disséminés sur le tout le festival du Printemps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les déchets verts du festival alimenteront directement le réseau de gaz : " Ces déchets verts vont être transportés vers une unité de méthanisation, poursuit Rachid Aït Slimane. Elle produira du gaz vert qui sera injecté dans le réseau pour tous les usages domestiques possibles. Votre gazinière, votre chaudière, sont adaptés pour bruler ce gaz vert aussi bien que le gaz naturel, mais on sait que le gaz vert, issu des déchets, par définition est plus écologique." Les résidus de fermentation produiront du compost pour les agriculteurs. L'opération est avant tout symbolique et pédagogique. Environ une tonne de déchets devraient être collectés. Et au 1er janvier prochain, tout le monde devra s'y mettre puisque les déchets organiques ne pourront plus être jetés avec les ordures ménagères.