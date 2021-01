Bourges : GRDF vous offre votre raccordement au réseau gaz

Jusqu'au 30 avril, GRDF offrira le raccordement au réseau, soit une économie d'au moins 600 euros. C'est une première en région Centre Val de Loire. Il y aura plusieurs phases pour cette opération qui ne concerne dans un premier temps que St-Germain du Puy, St-Doulchard, Berry-Bouy et les quartiers Est et Nord de Bourges. Les autres communes desservies par le réseau de gaz (sept ne le sont pas) seront concernées plus tard. Les deux partenaires, GRDF et Bourges + misent sur un partenariat gagnant/gagnant. Ce raccordement gratuit peut-être particulièrement intéressant pour les maisons un peu éloignées des conduites du gaz de ville, où il est nécessaire de tirer un tuyau sur une longue distance : " On peut proposer un raccordement gratuit jusqu'à 200, 220 mètres du réseau gaz " précise Rached Aït Slimane, directeur GRDF Indre et Cher. " Cela s'adresse donc pour les habitants des quartiers qu'on appelle nous, canalisés où il y a du réseau mais cela va même au delà. C'est intéressant pour les particuliers car ils peuvent économiser une somme relativement conséquente notamment quand il faut creuser une tranchée assez longue." 13 % du gaz de ville sur l'agglomération de Bourges est vert. Et cela pourrait monter à 20 % quand la nouvelle station d'épuration de Bourges sera raccordée au réseau.

La maison de l'habitat, cours Avaricum à Bourges vous épaulera pour monter votre dossier d'économie d'énergie. © Radio France - Michel Benoit

Deux agents GRDF tiendront des permanences à la maison de l'habitat, cours Avaricum à Bourges et c'est là qu'Irène Félix, présidente de Bourges Plus, espère un effet levier : " L'idée, c'est que le contact avec l'un renvoie sur la maison de l'habitat, à Bourges. Qu'on puisse ainsi accrocher plus de monde pour les inciter à améliorer leur habitat, en plus de changer de chaudière, en réalisant notamment des travaux d'isolation qui peuvent être largement subventionnés. " Bourges + a augmenté de 80 % ses aides à l'amélioration de l'habitat et espère toucher ainsi plus de monde. D'ici 2030, il faudra réduire de 20 % nos consommations d'énergies fossiles : " C'est beaucoup " prévient Irène Félix. " Et donc il faut moins dépenser d'énergie pour l'habitat, les bailleurs sociaux nous y aident beaucoup,. Moins dépenser d'énergie pour nous déplacer et c'est tout le travail sur le réseau de bus ou le développement de l'utilisation du vélo. Moins dépnser d'énergie dans nos bureaux, mais aussi en agriculture." L'objectif sur Bourges est d'arriver à 32 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, contre 7 % seulement aujourd'hui.