Bourges : l'agglomération diminue de 40 % ses projets de terrains aménageables

Le premier projet de PLUI a été revu suite à un avis défavorable émis notamment par la préfecture du Cher. Les élus ont dû revoir leur copie pour préserver davantage de terres agricoles. La première mouture était beaucoup trop gourmande. Dans ce nouveau PLUI qui fixe les règles pour 10 ans, l'artificialisation des sols est réduite de 40 % soit environ 200 hectares. Dans le premier projet, 502 hectares étaient promis au développement économique ou de l'habitat. Cette surface est ramenée à 297 hectares. Les maires ont dû réduire leurs ambitions notamment en terme de lotissement : " Aujourd'hui, les consignes sont de ne plus faire systématiquement du lotissement " détaille Denis Poyet, vice-président de Bourges Plus à l'urbanisme. " C'est aussi de réduire les dents creuses à l'intérieur des bourgs et de traiter la question des logements vacants autant que faire se peut. Me concernant, en tant que maire de St-Michel de Volangis, j'avais prévu de geler 36 hectares de terres pour le développement de la commune, j'ai réduit considérablement cette surface. Après, il faut faire comprendre aux propriétaires qu'il n'est plus possible de multiplier les terrains constructibles, pour des questions environnementales notamment."

Denis Poyet, vice-président de Bourges Plus, chargé de l'urbanisme. © Radio France - Michel Benoit

L'extension des zones commerciales sera également contenue : " On pourra encore faire des grands centres commerciaux, mais dans des zones spécifiques " poursuit Denis Poyet. " Des zones de plus de 5.000 m2, mais on a veillé dans le document à limiter le développement périphérique pour préserver le commerce de centre bourg. Il y a des seuils de surfaces de vente qui sont fixés."

La présentation des nouvelles orientations du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de Bourges Plus. © Radio France - Michel Benoit

Ce plan local d'urbanisme intercommunal se préoccupe également de l'implantation des éoliennes : " On a interdit toute éolienne de plus de 40 mètres de haut. Cela revient à interdire toute machine." explique Denis Poyet. " Mais cette question de l'éolien est encore au coeur de notre réflexion. On n'a pas encore totalement tranché. On fera peut-être évoluer les choses en fonction de chaque projet qui sera présenté." Tout dépendra de l'implantation précise des machines. Ce plan d'urbanisme intercommunal fixe les règles pour 10 ans. 61 arbres remarquables seront protégés, 450 km de haies. 11 hectares de bois seront classés et 586 hectares supplémentaires de zones naturelles sanctuarisées.