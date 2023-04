Bourges : l'agglomération mise sur le chanvre

Bourges Plus vient d'organiser une réunion d'information à destination des artisans pour leur expliquer tout l'intérêt de ce matériau écologique. Le chanvre est un très bon isolant naturel quand il fait froid mais aussi quand il fait chaud. C'est l'un de ses points forts par rapport à d'autres matériaux naturels. Pas besoin d'appareils de climatisation l'été. Le chanvre est intéressant aussi pour les agriculteurs et c'est le point de départ de la réflexion de Bourges Plus.

Une quinzaine d'artisans ont assisté à la sensibilisation au matériau chanvre © Radio France - Michel Benoit

On a un souci à Bourges : le captage d'eau potable du Porche présente des teneurs très importantes en nitrates. D'où l'idée de la communauté d'agglomération d'encourager des cultures peu gourmandes sur ces terres comme le chanvre : " On veut inciter les agriculteurs à produire du chanvre notamment au dessus de ce champ captant, mais cela ne sert à rien s'ils n'ont pas les débouchés pour commercialiser leur production, explique Marc Stoquert, vice-président de Bourges Plus. On a donc fait une sensibilisation auprès des prescripteurs, les architectes par exemple à la fin de l'année dernière et maintenant on sensibilise les artisans pour qu'ils se forment l'utilisation de ce matériau pour le mettre en oeuvre."

Il faut lever certains freins auprès des professionnels reconnait Emmanuel Mazodier chargé de mission à Envirobat Centre : " Le béton de chanvre, c'est de la chaux associée à la chénevotte, issue de la tige de chanvre. Ces bétons, on peut en faire de l'isolation par l'intérieur, de l'isolation par l'extérieur, mais cela demande quand même une certaine maîtrise du produit. Il faut bien calculer les temps de séchage notamment pour organiser au mieux les chantiers. Le chanvre est très adapté, à mon avis, pour la réhabilitation du bâti ancien. Il se marie très bien avec le tufeau ou la pierre. Il laisse respirer et n'enferme pas l'humidité."

Marc Stoquert (à droite) vice-président de Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

Le chanvre résiste très bien au feu, ne contient pas de composé organique volatil, permet de stocker du CO2. Des atouts que veut mettre à profit Marc Stoquert : " On veut donner une réelle impulsion à la filière notamment avec le projet de gymnase à Lahitolle. On va utiliser le chanvre, mais il ne faut que que cela s'arrête là. J'ai eu un coup de fil il n'y a pas longtemps du maire de Léré qui veut rénover le gite sur sa commune. Il veut utiliser le chanvre et me demandait des entreprises qui seraient susceptibles d'intervenir. Le problème, c'est que je n'en connaissais aucune. "

80 hectares de chanvre seront semés cette année sur Bourges contre 40 l'an dernier.