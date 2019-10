Bourges : l'agglomération veut diminuer le poids des couches enfant dans les poubelles.

Bourges, France

La communauté d'agglomération de Bourges vous prête pendant trois mois des couches lessivables, histoire de vous convaincre. Et vous bénéficierez d'une réduction d'environ 10 % auprès des fabricants si vous persévérez. C'est bon pour le porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement.

Yannick Chauvin, animateur du plan local de réduction des déchets, à Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

Un enfant, en moyenne, va consommer 5.000 couches jetables...et ça fait du poids dans les poubelles... d'où l'idée de ne pas jeter toute la couche... Les couches lavables n'ont rien à voir avec les langes que nos grands-mères utilisaient. Elles sont confortables, absorbantes et pratiques. Il suffit de changer soit le voile qui va être souillé ou l'insert et le tour est joué. A la clef, c'est beaucoup moins de déchets pour l'agglomération : " Un enfant, c'est environ une tonne de couches à la poubelle dont 200 kilos pour les seules couches en elles-mêmes, estime Yannick Chauvin, animateur du plan de réduction des déchets. Les enjeux ne sont pas négligeables lorsque l'on sait qu'il y a environ 1100 naissances par an sur l'agglomération de Bourges." Un pack de couches lavables a une durée de vie d'environ 5 ans... C'est un gros investissement (environ 350 euros) mais c'est rentable sur la durée. Une économie de 300 à 1000 euros estime Bourges Plus.

Yvon Beuchon, vice-président de Bourges Plus, chargé des déchets. © Radio France - Michel Benoit

L'agglomération s'est engagée à diminuer de 7 % ses déchets, d'ici l'année prochaine, on n'en est qu'à 3 % : " On peut encore progresser explique Yvon Beuchon, vice-président de Bourges Plus. Il faudrait qu'à la fin, on ait dans nos poubelles que les déchets ultimes et non plus les déchets humides qui peuvent être compostés ou recyclés ; il ne faudrait plus qu'il y ait les emballages, les boites de conserve, etc. On s'apercevait alors que les déchets résiduels sont finalement relativement peu nombreux. Même si on est tous victimes du sur-emballage et de mauvaises habitudes liées aux commandes sur internet qui aggravent nos empreinte environnementale. En 2023, on sera capable d'améliorer encore le tri puisque notre projet de nouveau centre de tri avance bien. Nous pourrons alors recycler les pots de yaourt et davantage de plastiques notamment. " Il faut aussi améliorer le taux d'erreur de tri : il est encore de 26 % aujourd'hui, soit le quart de nos poubelles.