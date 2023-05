Bourges : l'eau du robinet, ça coule de source !

Choisir de boire de l'eau en carafe au restaurant, ce n'est pas si anodin, qu'il y paraît en termes économique et environnemental. Alors pourquoi s'en priver à Bourges, alors que l'eau du robinet est de bonne qualité, plaide la présidente de Bourges Plus, Irène Félix : " C'est une vigilance quotidienne pour l'agglomération, mais on parvient à délivrer une eau de qualité chez nous. et je veux dire que si on peut boire cette eau de qualité dans des bonnes tables de l'agglomération, on peut la boire chez soi aussi. C'est à dire qu'on n'est pas obligé de dépenser de l'argent mais aussi de consommer de l'énergie pour avoir des bouteilles en plastique ou en verre, pour les transporter ou pour les recycler et donc d'épuiser des ressources naturelles."

ⓘ Publicité

Irène Félix, présidente de Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

La carafe a toujours les faveurs de certains convives chez Pascal Chaupitre, gérant des petits plats du Bourbon : " Surtout le midi. Il faut dire que ça revient moins cher. Les touristes qui viennent visiter Bourges, en revanche, préfèrent l'eau en bouteille. Peut-être parce qu'il n'ont pas confiance dans l'eau du robinet."

Ces carafes sont jugées un peu trop épaisses par les restaurateurs. Elles devront évoluer © Radio France - Michel Benoit

L'eau en bouteille c'est meilleur pour le chiffre d'affaires, certes mais c'est aussi beaucoup de manipulations et de complications avec la consigne notamment, estime Richard Martingot, du loco café. La carafe, il est pour même si celle-ci, offerte par l'agglo devra sans doute évoluer dans sa forme, estime t-il : " Le verre est très épais. je ne suis pas sûr qu'elel soit adaptée pour la nettoyer dans nos paniers de lave-vaisselle." Et il faudra aussi un modèle plus petit, pointe Pascal Chaupitre, pour éviter le gaspillage : " Si on met une grande carafe sur une table d'une seule personne, j'ai peur qu'elle ne soit pas entièrement consommée. Ce qui reste risque de se retrouver à l'égout " Ce qui serait évidemment contre productif.