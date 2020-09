Bourges : la rénovation énergétique à l'épreuve du terrain

Sur les 100 milliards du plan de relance, six seront consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, deuxième secteur d'émission des gaz à effet de serre en France, derrière le transport. Les deux membres du gouvernement ont notamment visité à Bourges, le chantier de rénovation complète d'une maison chez un particulier. On y refait tout, du sol au plafond, avec des aides à la clef. Six mois de chantier déjà chez Jean Demoustier qui a décidé deux réunir deux maisons mitoyennes en une seule avec un gros effort sur les économies d'énergie : " Isolation des murs, isolation des plafonds, isolation par le sol. C'était une chaudière fuel, on passe sur du gaz à condensation. On espère diviser par deux notre consommation d'électricité et de gaz."

Jean Demoustier, propriétaire à Bourges d'une maison en pleine rénovation. © Radio France - Michel Benoit

A la clef, une aide de 13.500 euros de l'état et de la communauté d'agglomération. David Mazière, l'artisan qui réalise ce chantier note un développement du marché : " Depuis cinq ans, on voit vraiment du changement. Avant, les clients nous demandaient avant tout de refaire leur décoration et nous parlaient d'esthétique. Maintenant, ils nous parlent d'abord d'isolation. On est dans une région où il faut chauffer jusqu'à huit mois par an, ça coûte cher et les gens ont pris conscience que des aides étaient à leur disposition."

David Mazière, artisan, entouré d'une partie de son équipe. © Radio France - Michel Benoit

L'année dernière, environ 200 chantiers de ce type ont été instruits sur l'agglomération de Bourges, explique Noémie Van Loo, animatrice à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat : " En fonction des ressources du foyer, on peut atteindre jusqu'à 70 %, voire 85 % d'aides, plafonnées à 20.000 euros." L'un des freins reste la nécessité pour les propriétaires d'avancer l'argent pour payer le chantier, avant le versement des aides. Ca va changer assure Emmanuelle Wargon, ministre à la transition écologique : " Il sera possible d'avoir des avances pour payer les acomptes et après on sera à quinze jours, trois semaines de paiement entre le moment où les travaux sont faits et le moment où vous êtes remboursé par l'état. Cela va aller beaucoup plus vite et c'est l'avantage par rapport à l'ancien système qui permettait un crédit d'impôt disponible seulement l'année d'après."

Les chantier de rénovation énergétique se multiplient sur Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ces aides seront en outre étendues aux propriétaires bailleurs au 1er janvier prochain : " Les propriétaires bailleurs vont enfin être éligibles aux aides. C'était l'un des grands trous dans la raquette, insiste Emmanuelle Wargon. C'est à dire qu'on aidait les propriétaires occupants mais pas les propriétaires bailleurs. Or pour un bailleur, c'est moins intéressant de faire des travaux puisqu'il n'habite pas son appartement ou sa maison. Ce n'est pas lui qui bénéficie du confort apporté et des économies d'énergie. Donc on ouvre aux propriétaires bailleurs mais dans l'autre sens, on a posé une norme. A partir de 2023, les bâtiments qui sont dans un tel état sur le plan énergétique qu'ils en deviennent indécents à la location ne pourront plus être mis sur le marché. Mais je dis aux français, renseignez-vous, allez chercher ces aides. C'est plus simple que vous le pensez." On estime qu'il existe 4,8 millions de passoires énergétiques en France. Quatre milliards iront pour la rénovation des bâtiments publics, et 2 milliards pour le logement privé.