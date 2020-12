Bourges lance son cadastre solaire

Un nouvel outil à disposition des habitants de l'agglomération de Bourges : Bourges Plus vient de mettre en ligne un cadastre solaire. Kezako ? Il suffit de vous connecter et de renseigner votre domicile pour calculer le potentiel solaire de votre toiture.

Aujourd'hui, le solaire ne représente que 4 % de la production d'énergie renouvelable sur Bourges. L'objectif est de multiplier cette production par 16 au cours des prochaines années. Ce cadastre solaire pourra peut-être vous convaincre d'étudier la possibilité d'investir dans des panneaux solaires en évaluant votre potentiel de production d'énergie et sa rentabilité économique.

Le cadastre solaire vous permet de simuler votre production d'énergie solaire et l'intérêt d'investir ou non dans des panneaux. © Radio France - Michel Benoit

Un logiciel calcule votre potentiel solaire à partir d'une carte où figure votre domicile. Il suffit de renseigner votre adresse. Le logiciel vous demandera également la composition de votre foyer et votre consommation annuelle d'énergie. Vous pourrez alors simuler votre production d'énergie selon la surface de toiture que vous souhaitez couvrir et déterminer la durée de retour sur investissement : " Le logiciel tient compte de l'orientation du bâtiment " détaille Anthony Frison, chargé de mission à Bourges Plus. " Vous avez également le relief, les ombrages qui pourraient venir diminuer la productivité des panneaux, et bien sûr les données climatiques et d'ensoleillement. Les données sont assez précises mais elles ne remplaceront jamais l'intervention d'un spécialiste qui fera une vraie étude de faisabilité en prenant en compte l'état de votre toiture. "

L'idée, c'est de vous inciter à à réfléchir à la question du solaire sur votre toit... grâce à des éléments tangibles, bien que Bourges ne soit pas l'une des villes les plus ensoleillées : " Ce logiciel va permettre à des permettre qui vivent plutôt dans la partie Nord de la France de se rendre compte des possibilités qu'offre leur toiture " explique Marc Stoquert, conseiller communautaire. " Eventuellement de franchir le pas en se rendant ensuite à la maison de l'habitat ou au point info énergie pour obtenir des informations sur la production d'énergie ou simplement l'isolation de sa maison."

Le calcul se fait à partir de cartes satellite. © Radio France - Michel Benoit

Le cadastre solaire peut vous garantir des chiffres de production, mais pas forcément la pérennité financière de votre projet puisqu'elle dépend en partie de vos habitudes de consommation et de votre comportement, prévient Anthony Frison : " Par exemple, avec des panneaux solaires, si vous avez l'habitude de faire tourner votre machine à laver la nuit, vous aurez intérêt à la mettre en marche le jour si vous produisez votre électricité en autoconsommation pour coller vraiment à vos pics de production." Cette évaluation permet également de relativiser certaines promesses de retour sur investissements parfois faites par certains installateurs. Pour vous connecter sur ce cadastre solaire, il suffit de vous rendre sur le site de Bourges Plus.