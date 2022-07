Bourges : le centre de tri Berry Nivernais avance bien

Un investissement de 25 millions d'euros pour coller à la nouvelle réglementation prévue au 1er janvier 2023 : il faudra recycler tous les emballages plastiques. Quinze syndicats d'ordures ménagères couvrant la Nièvre, le Cher et une partie de l'Indre se sont donc associés pour créer cette usine de tri ultra-moderne. Cela concerne 510.000 habitants. (Châteauroux n'y est pour l'instant pas rattaché.)

Les élus autour de la première pierre du centre de tri. © Radio France - Michel Benoit

Au premier janvier, la réglementation sera plus sévère : tous les plastiques seront recyclés y compris les pots de yaourt, les films ou les barquettes qui étaient jusqu'à présent souvent écartés de la collecte: " Il fallait simplifier les consignes de tri qui sont trop compliquées pour la majorité des ménages " constate Fabrice Berger, président de la société publique locale, Tri Indre, Nièvre et Cher (Triinc). " Au 1er janvier 2023, tous les emballages ménagers iront dans le sac ou le conteneur des recyclables. Il n'y aura plus de question à se poser. "

Le futur centre de tri, quand il sera terminé - Paprec

Le tri se fera dans cette usine grâce à des machines optiques : " En fait, les machines analysent le spectre de la lumière des objets qui passent sous le capteur " explique Sébastien Petithuguenin, pdg de Paprec, concessionnaire du centre de tri. " En fonction des longueurs d'ondes réfléchies, on peut dire par exemple s'il s'agit d'un polyethylène terephthalate, un P.E.T. ou polyethylène, et ça marche très bien. Ce que je veux souligner, c'est la sagesse des élus locaux qui ont su s'associer pour bâtir un projet commun. Personne n'a voulu tirer la couverture à soi entre le Berry et la Nièvre. Et ce centre de tri contribuera à réduire la facture pour les ménages. En effet, il va diminuer les tonnages de déchets enfouis et donc la taxe acquittée par les syndicats. Elle est déjà passée de 20 euros la tonne à 45 euros et augmentera jusqu'à 65 euros. Cela n'est pas anodin."

Sébastien Petithuguenin, pdg de Paprec et Yvon Beuchon vice président de Bourges Plus, chargé de la gestino des déchets. © Radio France - Michel Benoit

Un investissement de 25 millions d'euros qui nécessite de mettre les moyens en commun. C'est plus sage. 30.000 tonnes de déchets seront traités chaque année. Et les camions ne repartiront pas à vide : " Les camions qui amèneront les déchets à Bourges, ne repartiront pas à vide. Ils apporteront des déchets résiduels que nous valoriserons dans l'usine de Fourchambault (Nièvre)" rassure Fabrice Berger. Quarante personnes travailleront dans ce centre de tri situé aux quatre vents à Bourges. Ouverture prévue dans le courant de la première semaine de janvier 2023.