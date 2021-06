Bourges : le golf veut économiser l'eau

L'eau est de plus en plus rare et précieuse. Les dernières sécheresses, chaque été désormais en Berry, nous le rappellent. La communauté d'agglomération de Bourges veut donc inciter les collectivités et les responsables à se soucier de la question.

Une piscine consomme 120 à 200 litres d'eau par baigneur et par jour (sans parler des fuites fréquentes dans les bassins ), le lavage des caniveaux, 25 litres d'eau par mètre. A Bourges, le golf, grand consommateur d'eau a décidé de prendre le taureau par les cornes : il va réduire sa consommation d'eau des deux-tiers environ et va investir 500.000 euros pour cela... (Sa gestion, il est vrai a été confiée par la ville à une société privée).

Florent Lombard, directeur du golf de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Il était urgent d'agir. Ce n'était plus tenable pour Florent Lombard qui a repris la gestion du golf de Bourges avec la société UGolf : " A notre arrivée, en septembre 2018, on était à plus de 200.000 m3 d'eau par an. On vise un objectif de 70.000 m3. " Soit 1000 m3 d'eau par hectare. Le premier gros travail, il y a quelques semaines a été de changer la bâche au fond du bassin de stockage des eaux : 100.000 m3 était perdus chaque année : " On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des fuites " confie Florent Lombard. " Nous étions obligés de garder un niveau d'eau en dessous de ces fuites, mais on avait un stockage qui était trop faible. "

Des nouveaux arroseurs, plus économes en eau, sont en train d'être installés au golf de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le plan d'investissement de 500.000 euros prévoit également une gestion plus efficace de l'arrosage : " On utilise des nouveaux arroseurs qui sont pilotables individuellement. Du coup, on va pouvoir apporter la quantité strictement nécessaire en fonction des zones du golf. Ces informations-là, on va les avoir grâce à des sondes d'humidité qui seront placées à plusieurs niveaux sous le sol. Le golf de Bourges a un gros avantage qui est à la fois un inconvénient. Notre sol est très calcaire et ne retient donc pas l'eau. On peut donc jouer toute l'année, même l'hiver. Le problème, c'est qu'en période de sécheresse, notre green souffre encore plus. "

Des sondes pour évaluer l'humidité du sol sont également enterrées pour adapter l'arrosage. © Radio France - Michel Benoit

L'agence de l'eau versera une subvention de 40 % si les économies d'eau sont au rendez-vous. Une graminée plus résistante au manque d'eau est également testée : " On a déjà effectué deux campagnes de regarnissage avec des graminées qui résistent mieux à la sécheresse. Bien-sûr, elles jaunissent l'été, mais ne meurent pas et elles ont le mérite de très bien redémarrer dès les premières pluies en fin d'été." Le golf qui est concerné par les interdictions d'arrosage l'été... si la pelouse mourrait, ce serait la fermeture assurée et peut-être la clef sous la porte puisqu'il faut de nombreux mois pour réensemencer et obtenir une herbe parfaite.