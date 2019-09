Bourges : le lac du Val d'Auron à sec, mais plus facile à nettoyer

Et si on profitait de la sécheresse pour nettoyer le lac d'Auron, samedi à Bourges ? C'est l'idée toute simple qu'a eue un adolescent de 15 ans. Grâce aux réseaux sociaux, et avec le concours de la mairie, l'initiative a fait boule de neige.

Bourges, France

C'est un crève-coeur pour Noam de voir les poissons du lac mourir à cause de l'assèchement des eaux... mais l'adolescent essaie de positiver. Il s'est dit que c'était aussi une occasion à saisir pour ramasser les déchets qui jonchent le plan d'eau : " Le fait qu'il n'y ait plus d'eau devient un avantage pour ramasser les déchets qui sont alors plus accessibles, décrit Noam. Même si d'une manière générale, les plus gros se trouvent toujours sur les bords et qu'on peut toujours les récupérer."

Avec la baisse du niveau des eaux, il sera plus facile de ramasser les déchets du lac © Radio France - Michel Benoit

Noam a évoqué l'idée lors d'un repas de famille ; sa tante a contacté la mairie qui a mis l'adolescent en relation avec le Rotaract de Bourges. Ces jeunes du Rotary Club voulaient justement profiter du World Clean Up Day, organisé ce samedi par le Rotary partout dans le monde pour nettoyer la planète. Ils ont pu conjuguer leurs énergies et se compléter, le Rotaract se chargeant notamment de l'organisation administrative: " Pour ce genre d'opération, il faut l'autorisation de la mairie, explique Estelle Villepenet, présidente du Rotaract de Bourges. Il faut bien sûr une benne pour stocker les déchets. Noam nous apporte toute sa connaissance du lac, et c'est un gros plus. "

Estelle Villepellet (présidente du Rotaract de Bourges) et Noam François © Radio France - Michel Benoit

Des étudiants de l'INSA ont promis de venir également. Noam pêche également régulièrement à l'aimant sur Bourges. Il a déjà remonté des choses étonnantes : " J'ai récupéré deux grenades, quai Messire. Une mobylette, et même un coffre-fort de 200 kilos !" N'oubliez pas votre équipement si vous voulez donner un coup de main : " Des bonnes chaussures, ou encore mieux, des bottes, précise Estelle Villepellet. Et bien sûr des gants. Mais pas de simples gants en latex. Il faut des gants épais et si possible renforcés pour éviter toute blessure." RV à 15H00 ce samedi devant la brasserie du lac au Val d'Auron.