Bourges : le nouveau centre de tri interdépartemental va monter peu à peu en puissance

Depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont évolué. Ce nouvel équipement permet donc de diminuer les rebuts enfouis ou incinérés : tous les emballages et contenants peuvent désormais être recyclés. Les ordures sont d'abord chargées dans une trémie puis convoyées par des tapis roulants, vers huit lecteurs optiques. Chaque type de déchets est séparé automatiquement. D'abord le carton, puis les plastiques notamment : " Il est possible de séparer automatiquement le plastique opaque, du plastique clair " détaille Kevin Barroux, directeur adjoint de Société Publique Locale Berry Nivernais. " On envoie les bouteilles d'eau minérale par exemple sur une suite de parcours différente des bouteilles de lait. Nous avons donc deux types de plastique qui sont retraités : le PEPP qui est le plastique plutôt opaque et le PET clair qui est l'équivalent des emballages de bouteilles. "

Kevin Barroux, directeur adjoint de la SPL Berry Nivernais © Radio France - Michel Benoit

70 tonnes seront traitées chaque jour. La dernière étape est manuelle : " La machine ne remplace pas complétement l'homme " poursuit Kevin Barroux. " Il y a aussi une cabine de tri en fin de parcours avec des opérateurs dans l'idée de venir récupérer ce qui est encore valorisable. Le reste finira dans les refus." Le centre de tri emploie 45 personnes.

Les déchets ménagers suivent des kilomètres de convoyeurs. © Radio France - Michel Benoit

Les refus de tri pour l'agglomération de Bourges sont de 25 %. L'objectif est de descendre à 10 à 15 %. Il est contre- productif de mettre les déchets recyclables dans les sacs poubelles noirs par exemple : " Il faut mettre ces déchets recyclables dans votre bac jaune, pêle-mêle, surtout pas les suremballer " insiste Yvon Beuchon, vice-président de Bourges Plus. " Parce que les détecteurs sur les chaînes ne savent pas ouvrir les sacs évidemment. Doc, tout ce qui est dans le sac est perdu, même si ce sont des choses valorisables. C'est dommage. Et il faudra payer pour aller le mettre en enfouissement ou en incinération. "

Un camion de déchets ménagers vient vider sa cargaison au centre de tri de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La revente des cartons, papiers, plastiques et autres métaux représente sur l'agglomération de Bourges 1 million d'euros par an : autant d'argent qui ne sera pas prélevé auprès du contribuable.