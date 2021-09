Bourges : " Les Jardiniers Solidaires " réclament de vraies mesures contre l'envasement des marais

Le coup de gueule du président des jardinier solidaires, l'association de Bourges contre un problème récurrent : l'envasement des marais de la ville. De plus en plus de coulants (là où chemine l'eau entre les parcelles cultivées) sont envahis par les sédiments. Cela nuit à la bio-diversité.

Les jardiniers sont censés curer les fossés qui entourent leurs parcelles (les coulants), mais beaucoup renoncent aujourd'hui. Sans parler des parcelles abandonnées où plus aucun entretien n'est fait. L'association interpelle les élus et les autorités pour qu'on trouve enfin une solution efficace qui respecte les intérêts de chacun. Cela commence par mettre tout le monde autour de la table.

Margaux assure un service civique (avec Corentin) au sein de l'association des jardiniers solidaires © Radio France - Michel Benoit

C'est tout une technique que de curer son coulant. On utilise une drague avec un long manche qu'on plonge et qu'on remonte remplie de vase : " Là, il doit y avoir 10 kilos de vase dans la drague, et tout ça à bout de bras " décrit Corentin. " C'est physique mais c'est plutôt sympa. On discute en travaillant. Il faut doser son effort pour aller loin ! " assure Margaux.

Un coulant envahi par la vase et la végétation, empêchant la circulation de l'eau © Radio France - Michel Benoit

Tous deux sont en service civique, mais ce geste, beaucoup de maraîchers y ont renoncé parce qu'ils vieillissent : " Là, il y a énormément de vase " décrit Michel Besse, président des jardiniers solidaires. " On n'a plus d'écrevisse, plus de brochet, plus de carpe, de perche, ni de gardon."

Michel Besse, président des jardiniers solidaires de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La vase déposée sur les berges (une fois étayées) permet d'éviter le grignotage des parcelles par l'eau. La ville de Bourges engage des campagnes de curage, mais c'est comme si les shadocks pompaient : " Les travaux de désenvasement menés durant cinq ans , jusqu'en 2019, n'ont servi à rien" assène Michel Besse. " La vase est revenue très vite. C'est un drame parce qu'on dépense de l'argent pour rien. Je crois que c'était 360.000 euros à l'époque pour une simple prestation."

Ce coulant a été curé © Radio France - Michel Benoit

Michel Besse demande qu'on agisse enfin efficacement sur les terres en amont des marais. " Il faut créer des petites étendues d'eau où les agriculteurs pourront puiser en période d'été. Tout le monde sera gagnant : les marais du bas n'auront pas d'inondation l'hiver. On ne sera plus envahi par les sédiments. On ralentira le lessivage des terres où il ne reste plus que des cailloux. Je le répète : tout le monde sera gagnant."

Des coulants envasés favorisent la prolifération de la jussie, une plante invasive à fleurs jaunes © Radio France - Michel Benoit

Plus simple à dire, qu'à faire... Plusieurs préfets s'y sont déjà cassé les dents. Difficile de concilier les visions et les intérêts de chacun. Agriculteurs et écologistes se déchirent sur ces questions depuis plusieurs années.