Bourges : les marais à la croisée des chemins

Les assises sur les marais de Bourges se poursuivront l'année prochaine. 135 hectares d'eau et de verdure au coeur de la ville, mais sous-valorisés sur le plan touristique, et confrontés à de gros problèmes de pollution ou à des pratiques plus forcément réglementaires... Ces assises ont permis, en 2022, de renouer le dialogue entre tous les partenaires, en associant les propriétaires des parcelles. Vingt-neuf axes de travail, pas moins, ont été dégagés. En 2023, chacun va devoir prendre ses responsabilités pour enfin avancer concrètement. L'Association des Maraichers de Bourges est prête à s'engager dans le processus, y compris sur le plan touristique, mais pas à n'importe quel prix. Le dialogue a été bénéfique, estime Laurent Méchineau, vice-président de l''association : " Le statu quo n'était plus possible. On est tous d'accord là-dessus. Il faut avancer car les marais subissent beaucoup d'attaques : la pollution, l'envasement, la jussie (ndlr : une plante invasive). Il y a énormément d'ouvrages en amont qui sont en mauvais état et nous sommes le réceptacle de tous ces problèmes. Tout a été mis sur la table y compris les problèmes d'insécurité, d'incivilité. Nous comprenons très bien que beaucoup de monde y viennent alors que ce n'était pas le cas autrefois, mais nous ne voulons pas que les marais deviennent une vaste zone de tourisme de masse qu'ils ne peuvent être."

Les brûlages vont pouvoir continuer quelque temps encore

Cette première année de dialogue aura permis de prendre en compte les contraintes de chacun des partenaires qui font vivre ces marais. Exemple type : la pratique du brûlage des branchages, normalement interdite en France. La dérogation sera maintenue l'année prochaine : " On a pris attache avec l'Agence Régionale de Santé " explique Catherine Maenguy, adjointe au maire de Bourges. " Elle a édicté certaines conditions à cette dérogation et notamment que l'on fasse une étude pour mesurer tout simplement le volume de branchage que cela représente et la réelle difficulté pour certains de transporter ces branchages afin de les retraiter de manière plus écologique. J'espère qu'on pourra mener cette étude en 2023." Le développement des visites en barque est également abordé confirme Catherine Menguy : " Pour l'instant, la question est simplement posée. C'est normal, les gens n'ont pas envie de voir trop de monde chez eux, mais les mentalités évoluent doucement. Quand on dit, ce sera un samedi sur deux, pas les dimanches, à quelques endroits et pas toujours les mêmes, les gens sont prêts à faire un pas."

Plus de soixante personnes ont participé aux assises des marais de Bourges en 2022 © Radio France - Michel Benoit

Vous l'avez compris : l'idée est de ne heurter personne pour avancer collectivement. Un comité de suivi pour mettre en oeuvre les actions sera créé en 2023. Un point essentiel pour Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais : " C'est la question de la gouvernance et de la définition des règles communes sur l'entretien des parcelles, la gestion de l'eau, les friches... tout ce qui constitue le marais. C'est vrai qu'on va rentrer dans le dur en 2023." Tout le monde est également d'accord sur la nécessité d'une certaine coercition pour ne plus faire n'importe quoi à l'avenir... et réviser l'ancienne charte des marais.