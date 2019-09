Bourges : les pêcheurs veulent sauver le poisson du lac du Val d'Auron

Bourges, France

Le lac artificiel du Val d'Auron est quasiment à sec. Sur ses 75 ha, seuls deux à trois sont toujours en eau, guère plus de 80 cm, près du centre commercial. Et le niveau continue de baisser chaque jour. D'ici deux semaines, il pourrait être totalement asséché. Pour les pêcheurs, la question n'est pas de savoir quand il se remplira à nouveau, mais de sauver les vingt tonnes de poissons qui se retrouvent prisonniers, dont des spécimens exceptionnels. Ils demandent des mesures dérogatoires à la préfecture.

Cette échelle n'a plus grande utilité en ce moment au lac du Val d'Auron à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La situation est vraiment dramatique. Ce responsable d'association de pêche tient à me montrer le désastre... des centaines de poissons chats qui flottent le ventre à l'air. Cela commence à puer et le pire reste à venir. Le lac du Val d'Auron, c'est un vrai trésor avec des poissons exceptionnels : " On a des carpes de trente kilos et des brochets de plus d'un mètre ! décrit Alain Debord, vice-président du martin pêcheur du Berry. Les poissons du lac sont réputés dans toute l'Europe. Des pêcheurs Belges, Hollandais, Anglais, viennent ici pour la qualité du poisson qu'on y trouve. Et tout cela est en péril. "

Alain Debord, vice-président du Martin Pêcheur du Berry © Radio France - Michel Benoit

Il n'y a plus que 80 cm d'une eau saumâtre sur moins de trois hectares. Chaque jour, le niveau baisse et beaucoup souhaiteraient qu'on ferme les pelles du lac pour conserver le peu d'eau qu'il reste. Impossible, répond le maire de Bourges, Pascal Blanc : " On a une obligation par arrêté préfectoral d'assurer une continuité du débit de 220 litres par seconde. Si on fermait le lac, effectivement on le remplirait, mais d'un autre côté, on aggraverait les choses en aval où la situation est déjà dramatique."

Il ne subsiste que 80 cm d'eau, près du centre commercial sur moins de trois hectares, au point le plus bas du lac. © Radio France - Michel Benoit

Mais pour Alain Debord, le mal est déjà fait en aval : " Les poissons meurent déjà un peu partout. Dans le Cher, c'est une catastrophe, donc cela ne sera pas pire. Il faudrait descendre un peu plus les pelles, pas les fermer entièrement. Trouver un compromis et donner de l'information aux pêcheurs. On n'en a aucune."

Les pédalos sont en rade sur le lac du Val d'Auron à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Economiser un peu d'eau pour le lac, en attendant que la pluie arrive : il faudrait 40 jours de pluie en continu pour que lac du Val d'auron retrouve son niveau normal.