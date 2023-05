Bourges : les saints de glace passés, on peut jardiner

Selon le bon sens populaire, il faut rester prudent car il peut encore geler jusqu'aux saints de glace, trois jours où il ferait souvent plus frais, voire froid. Alain cultive une parcelle de jardin dans les marais de Bourges : effectivement, les saints de glace sont pour lui une étape à franchir avant de semer certains légumes : " Après les saints de glace, il y a peu de risque de gelée. Il faut attendre pour mettre en terre tout ce qui craint vraiment le froid, comme les tomates, les courges, les haricots verts."

Ce plant de tomate a jauni à cause des nuits encore fraîches © Radio France - Michel Benoit

A l'inverse, Philippe, lui, n'y tient plus : il termine de repiquer ses tomates en ce dernier jour des saints de glace : " Le temps est frais, mais on n'a pas eu de gel, j'ai donc déjà repiquer des tomates dès la semaine dernière et je viens d'en remettre aujourd'hui. C'est vrai que les pieds ont un peu souffert des nuits fraîches et certains ont jauni, mais ils tiennent bon. J'ai semé aussi mes courgettes. Elles ne sont pas levées, mais elles sont en place. "

Les petits pois sont déjà grands, protégés par un filet contre l'appétit des pigeons © Radio France - Michel Benoit

Cette année, Saint Mamet, Saint Pancrace, et Saint Servais n'ont pas été trop méchants. Les pluies régulières des dernières semaines font du bien mais il faudrait un peu plus de soleil pour les jardiniers : " Comme on a pas mal de petites pluies en ce moment, je peux vous dire que les tomates vont attraper le mildiou, regrette Alain. J'ai regardé la météo pour la semaine prochaine, ils annoncent encore de l'eau. Il va falloir traiter contre les maladies. Je mets de la bouillie bordelaise,. C'est tout ce qu'on trouve aujourd'hui mais c'est moins efficace que les produits chimiques du passé. C'est comme ça. Faut faire avec ! "

Les betteraves rouges lèvent tout doucement © Radio France - Michel Benoit

Les betteraves rouges lèvent tout doucement, le pané ose à peine pointer. Philippe préfère en tout cas cette humidité à la sécheresse des derniers printemps : " Il fallait de l'eau, c'est certain. C'était sec quand même en mars. Maintenant, il nous faut de la chaleur pour que ça pousse. " Là-dessus tout le monde est d'accord, mais il faudra encore être patient.