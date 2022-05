Bourges : Les sirops Monin montrent l'exemple pour économiser l'eau

La sécheresse menace alors que nous ne sommes qu'au mois de mai ! L'eau est de plus en plus précieuse et il faut l'économiser. L'entreprise Monin, à Bourges, trace la voie : un nouveau bâtiment va sortir de terre ces jours-ci pour mettre en oeuvre de nouveaux procédés.

Cette nouvelle extension abritera notamment une nouvelle unité qui permettra aux sirops Monin de réduire de 50 à 75 % sa consommation d'eau. L'entreprise berrichonne est lauréate de l'appel à projet européen Life Zeus pour la réutilisation de l'eau dans l'industrie de l'alimentation et de la boisson. Ce sera une première, à cette échelle en France. Si tout va bien, ce process de réutilisation de l'eau sera opérationnel l'année prochaine. L'usine Monin de Bourges consomme environ 60.000 m3 d'eau par an : elle espère en recycler 40.000 m3 grâce à ce nouveau procédé. Monin va servir de vitrine en France.

Une première installation test est déjà mise en place - Monin

Cela fait déjà quatre ans que Monin réfléchit à ce projet de recyclage dans le procédé industriel de ses rejets liquides : " Il y a une grande partie d'eau évidemment pour fondre le sucre " détaille Olivier Monin, président du groupe. " Et donc si nous, on ne fait pas attention à réduire notre consommation, personne ne le fera à notre place. Depuis que la nouvelle usine a démarré il y a bientôt cinq ans, nous avons déjà diminué par trois la consommation d'eau, mais on veut aller au bout des choses comme toujours chez Monin. Chaque année, on réduit d'environ 20 % notre consommation d'eau."

Olivier Monin, président des sirops Monin, basés à Bourges - Monin

L'eau compose en partie les sirops mais elle sert aussi à nettoyer les installations par exemple : " On utilise l'eau pour des rinçages de vannes, de garnitures " explique Ludovic Lanouguère, chef de projet chez Monin. " L'eau nous sert également pour la lubrification des pompes. Grâce à ce nouveau procédé, on espère obtenir des rendements de 80 % sur ces boucles de recyclage. On est les premiers de cordée donc forcément, on n'a pas beaucoup de références. La réglementation française est très imprécise, voire, inexistante en la matière ; donc on doit à chaque fois tout réinventer, défricher. " L'eau à recycler sera nettoyée grâce à des procédés membranaires, et on ira même plus loin. François Chaine, chef de projet chez Chemdoc Water, la société montpellièraine qui mettra en oeuvre la technique : " L'innovation est dans le fait qu'on va valoriser les nutriments qui se trouvaient dans l'eau de rinçage des installations. Ils seront dirigés vers des méthaniseurs. On sépare l'eau des nutriments pour qu'elle soit apte à être réutilisée en toute garantie d'hygiène et de qualité."

L'usine Monin de Bourges sera pilote en France - Monin

La complexité du projet est aussi administrative puisqu'il va falloir défricher les normes à respecter. Techniquement, il faut aussi modifier tous les réseaux d'eau dans l'usine : " En France, on va être la première usine à le faire " insiste Olivier Monin. " Mais nos autres usines, aux USA, en Asie et bientôt au Brésil, et en Inde devront aussi montrer l'exemple. Bourges sera pilote pour le groupe. Ce sera plus facile pour les nouvelles usines puisqu'on intégrera ce process lors de la construction des installations. " L'office international de l'eau et l'INSA de Toulouse sont également associés à ce projet de quatre millions d'euros financés à 55 % par l'Europe.