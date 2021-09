Bourges : mobilisation contre les bassines

Dans le collimateur des ces manifestants : la création de retenues d'eau en projet dans le Cher à Lazenay, près de Bourges notamment. Deux bassines de 25.000 et 60.000 m3 d'eau sont prévues par un agriculteur.

L'eau et sa préservation, au coeur du débat de société aujourd'hui © Radio France - Michel Benoit

Tout le monde est d'accord, il faut essayer de stocker l'eau l'hiver pour la retrouver en période de sécheresse l'été. Mais pour ces militants, l'idée de créer des bassines, n'est pas bonne pour une raison toute simple : " Le problème, c'est remplir cette bassine avec un pompage dans la nappe phréatique " explique François Crutin, de la confédération paysanne. " L'alibi, c'est de pomper en hiver. Sauf qu'une nappe phréatique, cela ne fonctionne pas comme un ruisseau ou une rivière de surface. Quand on pompe dans une nappe phréatique, même en hiver, on appauvrit la quantité d'eau disponible qu'on ne retrouvera pas en été ! "

La manifestation visait à interpeller le grand public sur ces questions de retenues d'eau. © Radio France - Michel Benoit

Mieux vaudrait retenir les eaux de ruissellement affirment ces militants et s'orienter vers des cultures plus économes en eau : " A la confédération paysanne, on est plus favorable à des retenues collinaires et encore, pas partout. Il faut les limiter. Il faut davantage s'orienter vers la culture de sorgho par exemple, à la place du maïs. Cette plante est beaucoup plus sobre, même si elle n'apporte pas autant d'énergie à l'animal que le maïs. Il faut également travailler les sols différemment pour qu'ils conservent plus leurs richesses organiques et retiennent davantage l'eau. Il faudrait aussi replanter massivement des haies pour éviter les lessivages et préserver les zones humides qui peuvent rendre de l'eau en été. Des solutions existent. On veut que les citoyens en prennent conscience. "

Une militante a pris la parole pour expliquer la problématique © Radio France - Michel Benoit

Une réorientation globale de l'agriculture française qui affecterait un grand nombre de filières et fragiliserait sans doute leurs positions à l'international.