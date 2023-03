Bourges : si vous deveniez sentinelle de la biodiversité ?

Autre nouveauté : cet atlas qui ne concernait jusqu'à présent que la ville de Bourges est étendu à l'ensemble de l'agglomération, c'est à dire à dix-sept communes. Quatre nouvelles espèces font leur entrée dans cet atlas intercommunal de la biodiversité : le martin-pêcheur ; également un insecte, la cétoine dorée, le ver luisant et la moule d'eau douce. Ces deux dernières espèces permettent d'évaluer la qualité du milieu nous confie Amélie Chrétien, du muséum de Bourges : " La moule d'eau douce, par sa présence, nous renseignera sur la bonne qualité des eaux d'une rivière. Le ver luisant nous indiquera si la pollution lumineuse est trop forte car les femelles allument leur abdomen pour attirer les mâles et ça ne marche pas s'il y a trop d'éclairage. "

Amélie Chrétien, chiroptérologue du muséum de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le but est de suivre l'évolution des populations et si nécessaire de mettre en place des mesures de protection : " On ne signale pas uniquement les animaux vivants. Prenez par exemple le hérisson. Si les remontées nous indiquent beaucoup d'individus écrasés régulièrement dans un périmètre, on pourra demander des aménagements spécifiques sur cette route pour réduire cette mortalité liée à la circulation."

La cétoine dorée fait son entrée dans cet atlas désormais intercommunal de la biodiversité - muséum de Bourges

Pour contribuer, il suffit de renseigner sur internet ou sur une application l'observation que vous aurez faite : quelle espèce, dans quelles circonstances, et ceci tout au long de l'année, pas seulement au printemps : " Il y a certaines espèces que vous pouvez voir aussi en hiver. prenons l'exemple de la chauve-souris que l'on observe dans nos caves en hiver. Donc, vous pouvez renseigner tout au long de l'année mais effectivement avec le retour du printemps, les observations se font de plus en plus nombreuses." Vous contribuerez ainsi à votre niveau à la protection de la nature. Cet atlas a vraiment besoin d'être dynamisé pour atteindre ses objectifs. Seule une cinquantaine de personnes avaient pris l'habitude d'y contribuer.