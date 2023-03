Bourges, terre d'expérimentation pour choyer ses arbres

Le solde entre les abattages et les plantations est positif à Bourges : environ 400 arbres supplémentaires. Une trentaine d'arbres fruitiers viennent d'être plantés par exemple au parc paysager des Gibjoncs : pommiers, cognassiers, poiriers et pêchers : " Les habitants pourront se servir, mais aussi les oiseaux, se réjouit Catherine Menguy adjointe au maire de Bourges. Par ce verger, on répond à une demande des citoyens. C'est également nourricier. Il faudrait que les villes arrivent à peu près à produire 20 à 25 % de leur alimentation dans leur périmètre urbain. Sur Bourges, on a aussi une ferme urbaine. On a également le projet de planter des noyers." Evidemment dans l'hypercentre ville, c'est beaucoup plus compliqué de planter des arbres : " Il y en aura un seul dans la rue Coursarlon. C'est très compliqué à cause des réseaux souterrains : gaz, électricité, poursuit Catherine Menguy. On se pose la question pour toutes les rénovations de rue et on essaie d'en planter le maximum."

Un cognassier planté à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un grand arbre, c'est une bénédiction, notamment quand il fait très chaud : " Un arbre, c'est cinq degrés de moins, par rapport à du goudron noir, précise l'élue. C'est dire l'importance des rues ombragées. On végétalise les cours d'école évidemment. Et un arbre, en plus de piéger le carbone participe au cycle de l'eau. L'ombre sous un arbre vous paraîtra de toute façon toujours plus fraîche que sous une tonnelle. " Ceci grâce à l'évaporation de l'eau issue des feuilles. La ville de Bourges désimperméabilise aussi les sols au pied des arbres : cela facilite l'infiltration de 30 % d'eau en plus. Elle teste également des fosses de plantation raccordées directement aux gouttières des immeubles.

La ville de Bourges va tester des raccordements pour faciliter l'alimentation en eau des arbres, à partir des gouttières des immeubles. © Radio France - Michel Benoit

Les sécheresses de plus en plus marquées fragilisent les arbres existants. La ville va donc multiplier les expérimentations pour améliorer leur résilience, même si ce n'est pas toujours simple. Parmi ces essais : la plantation d'érables mycorhisés pour remplacer des érables qui meurent à cause d'une maladie qui a été détectée à Bourges : la suie de l'érable provoquée par un champignon : " Les canicules à répétition affaiblissent les arbres, détaille Damiens Villemont, responsable du patrimoine arboré à la ville de Bourges. Ils n'ont pas le rendement photosynthétique qu'ils devraient avoir et sont beaucoup moins résilients pour lutter contre les ravageurs comme ce champignon vasculaire qu'est la suie de l'érable. On a dû abattre plus d'une centaine d'érables sur la ville. On replante des arbres endomycorhisés. Ils ont un champignon dans leurs racines. Un champignon bénéfique celui-là. Il aide à la captation de l'eau dans le sol. Il étend son mycélium dans le sol et cela accroit la captation d'éléments pour l'arbre. C'est un test dont on pourra évaluer les résultats dans une vingtaine d'années. Avec les arbres, on travaille sur des longues échelles de temps."