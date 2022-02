Bourges : un comité de pilotage pour se préparer au réchauffement climatique

Une trentaine de partenaires siègent à ce comité : de la chambre d'agriculture à nature 18 en passant par le conseil départemental ou la fédération de pêche. Un diagnostic sera réalisé pour la fin de l'année afin d'engager des actions le plus rapidement possible. Le réchauffement climatique est déjà engagé. Les relevés de Météo France à Bourges le démontrent : " Sur les vingt dernières années, on est en moyenne à + 1,1 degré avec des pointes à + 2° " détaille Maxime Cuenot, directeur adjoint à la DDT du Cher. " 2020, 2019 et 2018 ont été les trois années les plus chaudes à Bourges, depuis que Météo France établit ses relevés." Avec des conséquences directes sur l'agriculture, la forêt, la viticulture. Des vins plus alcoolisés, plus d'insectes ravageurs, la disparition de certaines espèces comme l'écrevisse à pattes blanches de certains de nos cours d'eau.

La gestion de l'eau sera un enjeu majeur des prochaines années en tenant compte du réchauffement climatique et des sécheresses plus récurrentes © Radio France - Michel Benoit

Ce réchauffement entraîne également des phénomènes naturels plus violents et plus récurrents : " Les épisodes de grêle peuvent être plus graves pour nos toitures, nos voitures " poursuit Maxime Cuenot. " Le Cher a un petit bassin versant et est plus exposé aux sécheresses. On voit de plus en plus de maisons qui se fissurent. Il faut donc se projeter. Comment va t-on faire évoluer nos modes de construction pour que ce soit plus résistant, en ayant conscience que ces épisodes seront plus fréquents et plus forts. " L'idée, c'est de convaincre sur des bonnes pratiques, pas de contraindre, quoique... " L'état pourrait le faire " prévient Christophe Bouvier, préfet du Cher. " Mais ce n'est pas le but. On peut prendre aussi l'exemple de la fédération de pêche qui sur la base de ce rapport pourrait établir de nouvelles prescriptions pour ses membres. " Les conclusions seront rendues dans un an.