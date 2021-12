Bourges : un drive zéro déchet déclare la guerre aux emballages.

Quatre-cents références sont disponibles : vous commandez sur internet et venez retirer votre commande toute prête. La différence avec un drive classique, c'est qu'il n'y a pas d'emballages. Les produits vous sont remis dans des contenants réutilisables, des bocaux en verre notamment. Un drive ouvert par Claire Di Cola qui n'a pas hésité à investir 60.000 euros dans cette aventure du zéro déchet.

Même le fromage vous est livré en bocal © Radio France - Michel Benoit

Ici, pas de film plastique, d'emballage ou de suremballage, les produits vous sont livrés en vrac, dans des sacs en coton bio ou dans des bocaux de différentes contenances, même le fromage... Ces contenants consignés, il vous suffit de les ramener explique Claire Di Cola : " Vous ramenez le contenant nettoyé et sans étiquette, et vous avez dix centimes crédités sur votre cagnotte en ligne. Une fois que j'ai récupéré le contenant, je le nettoie à nouveau, je le stérilise pour le remettre dans le circuit. On fournit les contenants, c'est beaucoup moins contraignant pour les clients."

Isabelle est devenue une cliente fidèle. © Radio France - Michel Benoit

De quoi réduire vos poubelles et faire un geste pour l'environnement. Isabelle est devenue une cliente fidèle : " Je commande beaucoup de fruits, des produits d'hygiène ou de nettoyage. J'ai pris quelques laitages, des produits sucrés. Au début, je me suis dis que cela allait être un peu compliqué, mais on s'y met très facilement. C'est sûr, cela prend un peu plus de place dans le frigo, mais ce n'est pas grave, on s'organise ! "

Le drive vous propose aussi des produits d'hygiène ou d'entretien © Radio France - Michel Benoit

Le démarrage est un peu difficile. C'est assez novateur. Le plus simple est de commencer avec les produits d'hygiène conseille Claire Di Cola : " Remplacer son shampoing ou son gel douche par un shampoing solide ou un savon, c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, on trouve des produits très bien pour la salle de bain et on réduit rapidement et sans efforts ses déchets. Progressivement, on peut également diminuer les emballages de la cuisine. J'ai ouvert ce drive parce que je voulais oeuvrer pour l'environnement. Cela fait huit ans que j'agis comme cela chez moi. Je m'y suis mise parce que je ne supportais plus de voir les papiers, les plastiques, qui jonchent nos trottoirs, nos campagnes ou la mer."

Les bocaux attendent leurs clients © Radio France - Michel Benoit

Le drive clairement mieux ne vend pas de viande ni de poisson, des denrées difficiles à commercialiser sans emballage.