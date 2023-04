Bourges : Un papillon rare, des fourmis et des panneaux solaires

L'azuré du serpolet a une particularité : sa chenille vit et termine son développement dans les fourmilières d'une espèce bien identifiée : la fourmi rouge myrmica. La chenille secrète un miellat qui attire les fourmis. Elles la confondent avec leur reine et l'emmènent dans leur fourmilière où elle terminera son développement. Et ça tombe bien, ce papillon est présent dans une réserve à environ cinq kilomètres de ce champ photovoltaïque de douze hectares, près de l'aéroport de Bourges : " Ce parc photovoltaïque est aménagé sur une friche industrielle, une prairie calcaire comme les aime l'azuré du serpolet" précise Louison Bienvenu. Ce doctorant a été embauché par Engie Green, propriétaire du parc photovoltaïque. " On a repéré des fourmis myrmica, et la réserve où vit ce papillon est assez proche. On a plante donc trois parcs de thym et d'origan, les plantes hôtes de ce papillon. On espère qu'il élargira sa zone de répartition jusqu'ici. Je vais revenir en juillet pour voir si je constate la présence de spécimens, puis en septembre pour repérer des pontes. Ce sera peut-être seulement l'année prochaine ou dans deux ans. On verra. On essaie de favoriser sa venue et si ça fonctionne on verra comment dupliquer ce protocole sur d'autres sites." Un travail de thèse réalisé en partenariat avec les laboratoires CITERES de l'université de Tours et IMBE de Marseille.

L'azur du serpolet. - J.Touroult

Tout sauf du green washing assure, Cédric Barbary, responsable du pôle bio diversité chez Engie Green : " On ne peut pas aujourd'hui produire de l'énergie dite durable sans avoir en tête la préservation de la biodiversité sur nos sites de production. Elle fait partie de la performance de nos installations. On n'a aucune obligation d'accueillir un étudiant. C'est vraiment à titre volontaire que nous le faisons. "

Louison Bienvenu (deuxième en partant de la droite), étudiant de doctorat, entouré des responsables Engie Green et de son directeur de thèse © Radio France - Michel Benoit

Et la société souhaite même aller plus loin en élaborant un score environnemental sur ses parcs photovoltaïques : " On est en train de le construire grâce à un protocole établie par une société belge. Elle a imaginé le système de beeOmonitoring, poursuit Cédric Barbary. On a mis en place deux ruches sur ce site. Nous analysons les pollens récupérés par ces abeilles pour évaluer la richesse floristique du site et des alentours. On peut également connaître grâce à ces pollens le degré de pollution aux pesticides, par exemple. On effectue des analyses de sols sur vingt centimètres de profondeur, pour évaluer la vie souterraine. On met en place des hôtels à insectes pour favoriser leur présence. Toutes ces actions concourent à préserver et développer la biodiversité. Des actions qu'on souhaite reproduire sur l'ensemble de nos sites de production."

Deux ruches ont également été installées pour analyser les pollens ramenés par les abeilles © Radio France - Michel Benoit

Ce parc photovoltaïque Engie Green de Bourges est raccordé depuis février 2021 et produit l'électricité correspondant à la consommation d'environ 6.000 foyers.