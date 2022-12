Bourges : un pompage illégal pour alimenter une bassine ?

Symboliquement, les militants ont accroché une grande enveloppe aux grilles de la préfecture du Cher à Bourges, ce jeudi dans la matinée, pour rappeler aux autorités les différents courriers, restés sans réponse, qu'il leur avait adressés. Au cœur de la plainte : un pompage dans la nappe par l'exploitant, le 12 mai dernier et donc en dehors de la période autorisée, assure Willy Betteau, membre du collectif Bassines Non Merci Berry. "On saisit la justice administrative pour qu'elle exige que le préfet réponde à nos différents courriers et agisse pour faire respecter l'arrêté préfectoral qui interdit tout pompage entre le 1er avril et le 15 décembre. Nous avons pris des photos de ce pompage, sans entrer dans la propriété et dès le 22 mai, c'est à dire quelques jours après l'infraction, on a écrit aux autorités. Nos relances également sont restées lettres mortes. A l'époque nous demandions au préfet quelles mesures il comptait prendre pour faire cesser cette infraction. Ce silence des autorités nous laisse supposer une collusion des autorités avec le principal syndicat agricole qu'est la FNSEA."

Daniel Desprez, président de l'Association de Veille Environnementale du Cher, a posté le recommandé envoyé au tribunal administratif d'Orléans © Radio France - Michel Benoit

Plus largement, le collectif s'oppose aux pompages dans les nappes pour remplir des bassines. Cela ne fera qu'aggraver le manque d'eau, estime Boris. Pour ce membre du collectif, les arrêtés préfectoraux sont beaucoup trop larges : "C'est tout le problème, les volumes sont déterminés à échelle de 10 ou de 15 ans mais aujourd'hui, on est à des échelles de temps où il faudrait être beaucoup plus réactifs pour coller à l'évolution de la ressource en eau. La bassine ne fait qu'aggraver la situation et nous empêche même de réfléchir à d'autres solutions plus pérennes. C'est cela qui est grave également."

Les militants devant les grilles de la préfecture, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les militants réclament un moratoire

L'eau est de plus en plus rare, en témoignent les mesures de restriction qui touchent en ce moment une quarantaine de communes dans le secteur de Sidiailles : du jamais vu, l'hiver. Le collectif se dit prêt à se monter plus radical à l'avenir s'il constate de nouvelles entorses par les exploitants et une inaction des autorités : "Face à une non réponse, à un non dialogue qui nous est opposé en permanence, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire" prévient Boris. "On doit alerter la population. Pourquoi pas, organiser des actions d'occupation. Pourquoi pas, un coup d'éclat ? Evidemment, cette bassine de Lazenay peut devenir un point de crispation, mais ce n'est pas nous qui recherchons cette situation-là." Les militants réclament un moratoire immédiat sur les bassines.