Bourges : un tri simplifié pour nos poubelles à partir du 1er janvier

Le nouveau centre de tri, installé à Bourges, pour une capacité de 500.000 habitants, entre en service au 1er janvier grâce à un investissement de près de 30 millions d'euros. On va pouvoir valoriser davantage de déchets et notamment tous les emballages dont une partie étaient encore enfouis ou incinérés. Plus besoin de mettre les pots de yaourt ou les cellophane à part. Tous les emballages et contenants vont désormais dans le bac jaune : " Tous les emballages vont avec le papier, à partir du 1er janvier " résume Yvon Beuchon, vice-président de Bourges Plus. " On ne peut pas se tromper. Si on a un doute, il vaut mieux mettre quand même le déchet dans le bac jaune. Et que les bacs ne soient pas trop etits, je vous conseille d'aplatir par exemple les bouteilles, ou les canettes en alu. Autre conseil : n'encastrez pas de déchets les uns dans les autres, car la mécanique ne pourra alors pas forcément les trier et ça partira au rebut."

Jusqu'à présent, seuls les contenants et quelques emballages étaient recyclés sur Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ce sera environ trois kilos de déchets supplémentaires par an et par habitant qui pourront ainsi être recyclés et valorisés. Pour l'agglomération de Bourges, ce sont 300 tonnes par an. Un tonnage finalement assez faible mais cela s'explique : " Les emballages qu'on va désormais retraités sont finalement assez volatiles : des films plastiques, des barquettes en polystyrène, des blister plastiques. C'est léger en tonnage, mais l'enjeu est considérable en termes de réduction de la pollution et de recyclage pour réemploi " explique Yvon Beuchon.

Yvon Beuchon, vice-président de l'agglomération de Bourges © Radio France - Michel Benoit

A partir du 1er janvier, les maires pourront verbaliser les poubelles qui ne seront pas triées, ce qui n'était le cas jusqu'à présent : " Il faut arrêter de mettre la biodiversité en danger avec nos déchets ou de piller la terre avec la fabrication d'emballages. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que le tri, ce n'est plus si je veux, mais c'est une obligation" ajoute Yvon Beuchon.

Le tri est simplifié © Radio France - Michel Benoit

En 2024, les déchets organiques devront également être recyclés. Sur l'agglo de Bourges on espère réduire d'un tiers les mises en incinération ou en enfouissement : petits objets plastiques, couches, cotons tiges, par exemple que l'on ne sait toujours pas valoriser.