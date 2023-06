Bourges : une pétition contre la pêche au vif

Une pétition a recueilli plus de 22.500 signatures en moins d'une semaine. Elle a été lancée par une habitante de Bourges. Elle dénonce la vente de petits poissons au magasin Decathlon de Saint-Doulchard, des poissons qui serviront d'appâts vivants pour les pêcheurs de carnassiers.

La pêche au vif est autorisée en France, le magasin n'est donc pas hors la loi, mais Stéphanie, la défenseure des animaux à l'origine de cette pétition, juge cette pratique totalement dépassée aujourd'hui. Elle aimerait que la France imite d'autres pays européens qui ont déjà interdit la pêche au vif. "Cette pratique est l'une des plus cruelles, explique la militante de l'association PAZ. L'appât vivant va souffrir pendant un certain temps avant de mourir. Dans la mesure où des pêcheurs s'élèvent déjà contre cette pratique et utilisent des leurres en plastique, je ne vois pas pourquoi la pêche au vif devrait rester en vigueur en France." L'Allemagne, l'Ecosse notamment, ont déjà interdit cette pêche avec des appâts vivants.

Un poisson vivant servant d'appat sur un hameçon - Ludovic Sueur

Le président de la fédération de pêche du Cher confirme qu'elle est d'ailleurs de moins en moins pratiquée et que beaucoup de pêcheurs utilisent des leurres en plastique. "Le leurre bouge, imite vraiment le poisson, détaille Christian Stephan. C'est très efficace. Il y a tout un tas de sortes de leurres, et c'est une pratique qu'on enseigne en école de pêche auprès de nos jeunes. Ce sont plutôt, les pécheurs âgés qui continuent de pécher au vif."

Les poissons dans leur aquarium au magasin Décathlon de Saint-Doulchard © Radio France - Michel Benoit

Mais ce n'est pas pour autant que les pêcheurs du Cher cautionneront cette pétition qu'ils ressentent comme une attaque. "Pour l'instant, c'est la pêche au vif qui est visée, mais rien ne nous dit que dans un certains temps, ces défenseurs des animaux ne monteront pas au front contre l'utilisation d'asticots ou de vers de terre, poursuit Christian Stéphan. Ce sont des invertébrés mais ils pourraient l'assimiler à du mal-être animal. On a l'impression qu'on veut nous attaquer pour ne plus pratiquer notre sport favori qui est la pêche".

Stéphanie a même décidé de boycotter le magasin tant qu'il proposera la vente de ces petits poissons. Elle a également écrit au député de la circonscription, Nicolas Sansu.