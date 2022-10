Bourges : une station d'épuration à 48 millions d'euros

Plus de trois ans de travaux, 48 millions d'euros d'investissement, la nouvelle station d'épuration de Bourges a été inaugurée ce mardi. Neuf communes de l'agglomération y seront rattachées, de Trouy à Saint-Germain-du-Puy, en passant par Morthomiers, soit l'équivalent de 140.000 habitants si on prend en compte les rejets industriels.

C'est le plus gros investissement de Bourges Plus, la communauté d'agglomération finance 35 millions d'euros à elle seule. Cette station d'épuration produira 2.000 tonnes de boues par an qui seront transformées en compost. L'eau épurée est rejetée dans la rivière l'Yèvre, par le Moulon au rythme de 27.000 m3 par jour. Le site est particulièrement sensible, le traitement des eaux est donc très poussé.

Une partie de la nouvelle station d'épuration de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les eaux usées subissent trois cycles de traitement : une décantation primaire, un traitement biologique à base de bactéries et enfin une filtration tertiaire par tambour. Cette troisième étape est obligatoire car l'eau est rejetée dans un milieu naturel sensible : "C'est une filtration sur tambour qui permet de retenir les petites particules qui sortiraient de notre étage de traitement biologique" précise Jean-Louis Westrelin, chef de projet chez Suez. "On récupère notamment des petits amas de boue. C'est un traitement physique."

Un équipement qui pourra évoluer

Cette étape est particulièrement importante lorsque le niveau de l'eau du Moulon qui recueille les eaux traitées est faible, l'été. L**'eau rejetée est de très bonne qualité, mais pas potable** : "Non, on ne peut pas la boire" avertit Jean-Louis Westrelin. "Par contre, elle est tout à fait compatible avec le milieu récepteur. En l'occurrence, la rivière l'Yèvre, via le Moulon."

Le traitement est entièrement automatisé. Le centre de contrôle assez réduit, finalement. © Radio France - Michel Benoit

La station pourra s'adapter aux nouvelles normes, à terme, certains polluants devront être traités. Ils ne le sont pas actuellement et peuvent contaminer nos nappes : "Il s'agit des micro-polluants. Les résidus pharmaceutiques par exemple. On sait traiter ce genre de pollution avec des unités à base d'oxydation. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire de réaliser ces traitements. Cela alourdit aussi le coût du retraitement, mais cette unité dispose de l'espace nécessaire pour aménager les équipements qui seront nécessaires une fois que les normes l'imposeront."

La station est prévue pour fonctionner au moins quarante ans. © Radio France - Michel Benoit

De quoi faire rouler 50 autobus toute l'année

Les boues primaires et biologiques produisent du méthane dans un digesteur : de quoi faire rouler 50 autobus toute l'année et cela rapporte environ 300.000 euros à la communauté d'agglomération de Bourges. Un choix qui s'avère particulièrement payant dans le contexte actuel. D'une manière générale, cette station d'épuration a été pensée pour économiser au maximum l'énergie dans ses process. Les locaux, par exemple sont chauffés par l'énergie produite sur place. La consommation d'énergie pour l'aération des eaux lors de du traitement biologique secondaire, à base de bactéries, est également réduite grâce au procédé Greenbass.