Bourges : vers un meilleur recyclage du papier

Cela va vous simplifier la vie puisqu'il ne faudra plus emmener ce papier dans les bacs de collecte. Au premier juillet, c'est un nouveau prestataire qui assure la récupération des déchets sur l'agglomération de Bourges : Suez a été choisi pour 6 ans et remplace Véolia. Mine de rien, c'est une petite révolution : 40 % de papier supplémentaire va pouvoir être valorisé et recyclé. " C'est une petite révolution pour nous, assure Yvon Beuchon, vice président chargé des déchets à l'agglomération Bourges Plus. Aujourd'hui, près de 40 % du gisement papier va dans les ordures ménagères et n'est pas valorisé. C'est une perte financière et cela nous coûte cher puisque ce papier est soit incinéré, soit enfoui et dans ce cas, bonjour les dégâts pour la planète." Mine de rien, cela fait également de l'argent en plus pour l'agglomération puisqu'une tonne de papier se revend entre 40 et 100 euros. Jusqu'à présent l'agglomération de Bourges valorise 1825 tonnes de papier par an.

Yvon Beuchon, vice président de Bourges Plus, chargé des déchets. © Radio France - Michel Benoit

Autre nouveauté : les dix bennes qui ramasseront les poubelles rouleront au gaz : " Et pas n'importe quel gaz, précise Yvon Beuchon. Du gaz made in Berry. Nous avons déjà plusieurs méthaniseurs ( Marmagne, Plaimpied et un troisième à venir à Trouy). La nouvelle station d'épuration en construction à Bourges va également récupérer le méthane et on alimentera avec tout ça les 10 bennes à ordures ménagères. Ce sera moins de pollution et notamment moins de métaux lourds." Et en 2023, un nouveau centre de tri sera créé à Bourges pour la Nièvre, le Cher et une petite partie de l'Indre : il permettra d'améliorer encore le recyclage en récupérant notamment les blister plastiques et les pots de yaourt.