Bourges : vers une réduction importante de la pollution dans les marais

L'idée, c'est de traiter enfin les eaux de ruissellement du bassin versant de la rivière le Langis. Actuellement, les eaux pluviales issues d'un collecteur se déversent directement dans le Langis qui alimente les marais de Bourges. A l'avenir, ces eaux qui contiennent des hydrocarbures, des mégots de cigarette, des graviers et tout un tas de polluants seront récupérées dans un bassin d'infiltration de 300 m3 : " En entrée de cet ouvrage, il y aura une installtion technique qui permettra de récupérer les macro déchets et les matières en suspension, précise Serge Marquès, responsable de service à Bourges Plus. Dans un second temps l'eau passe dans un bassin d'infiltration avec une membrane qui va permettre de dépolluer encore plus ces eaux, qui vont s'infiltrer."

Serge Marquès, chef de service à Bourges Plus, Irène Félix, présidente de Bourges Plus et Maurice Barate, préfet du Cher © Radio France - Michel Benoit

Dans cette noue, des bactéries mangeront les hydrocarbures, puis les eaux chemineront à travers trois bassins en cascade : " Dans ces bassins on piègera les matières en suspension par décantation, poursuit Serge Merquès. Sachant qu'environ 80 % de la pollution se trouve dans ces matières-là."

Les fouilles archéologiques préventives ont déjà eu lieu ainsi que des tests d'infiltration de l'eau © Radio France - Michel Benoit

640.000 euros d'investissement (dont 376.000 versés par l'état au titre du fonds vert). Ces bassins permettront également de lutter contre l'envasement récurrent des marais de Bourges. : " Et en particulier ce fameux bouchon vaseux qui ennuie depuis des années les maraichers des marais du haut, argumente Irène Félix, présidente de Bourges Plus. Cette vase les empêche parfois d'accéder à leurs parcelles et contient une pollution importante. Ces travauxs ne résoudront pas tout. On espère traiter au moins 70 % de la pollution. On écrétera également les déversements lors de fortes pluies. Il faudra d'autres projets sur le Langis pour traiter une bonne partie des soucis sur les marais de Bourges. On y travaille."

La majorité des arbres sera conservée, malgré l'aménagement de ces bassins © Radio France - Michel Benoit

Parmi ces projets, celui de reconstituer les méandres naturels du Langis pour permettre là encore aux eaux de se décanter et de s'infiltrer tout au long de leur parcours.