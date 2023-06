Bourgogne : des points de collecte pour vous débarrasser de vos vieux téléphones portables

Ce lundi 05 juin, c'est le début d'une grande collecte d'anciens téléphones portables un peu partout en France. En Bourgogne, trois points de collecte sont installés à Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or et au Creusot et à Torcy en Saône-et-Loire. Elle va se poursuivre jusqu'au 22 juillet sous l'égide d'Ecosystem. Entretien avec Laura Chech, la responsable de cette opération.

De vieux téléphones portables - Alain Fouray

France Bleu Bourgogne : Quels sont les téléphones qu'ont peut apporter dans les points de collecte ?

Laura Chech : On collecte vraiment tous les téléphones, qu'ils soient ancien ou récents, fonctionnels ou non, tactiles, à clapet et à touches. Vraiment tous les téléphones, sauf les fixes. Ce sont uniquement les téléphones portables peu importe leur année.

Comment fait on pour que notre portable arrive jusqu'à vous ?

Vous vous rendez sur la page "Grande collecte solidaire 2023" et on trouve les points de collecte dans votre département. Il y a neuf points de collecte répartis dans les communes du Creusot, de Torcy en Saône-et-Loire et de Nuits-Saint-Georges en Côte-d'Or. Et si vous n'avez pas le temps de vous rendre sur les points de collecte ou si c'est trop loin de chez vous, vous pouvez vous rendre sur la page jedonnemontéléphone.fr et nous les envoyer gratuitement pour quand même participer à cette grande collecte solidaire.

Que deviennent ces téléphones portables ?

Ces téléphones ont tous une seconde vie. Soit ils sont remis en état et réparés, soit ils sont dépollués et recyclés. Et donc grâce aux dons des habitants, Ecosystem donne 1.000 téléphones reconditionnés à la Fédération France victimes pour qu'ils soient ensuite redistribués aux personnes victimes de violences qui en ont besoin..

Pourquoi ces collectes ont lieu dans des petites villes plutôt qu'à Dijon ou à Chalon-sur-Saône ?

Il faut savoir que nous, Ecosystem, sommes partenaires responsables du Tour de France. À l'occasion du Tour de France, nous sollicitons les villes étapes du Tour de France hommes et femmes, les villes qui ont le label "à vélo", mais aussi les anciennes participantes aux éditions précédentes du Tour, et donc Nuits-Saint-Georges et Le Creusot avaient participé en 2022. Le Creusot avait aussi participé en 2021, donc on les a resollicités cette année et ils ont ils ont répondu oui à l'appel à cet appel à solidarité.

Combien de téléphones récoltez vous chaque année pour cette grande collecte ?

Depuis 2020, et le lancement de la première grande collecte, nous avons récupéré 73.000 téléphones. Et donc, cette année, on aimerait atteindre l'objectif de 100.000 téléphones collectés. On compte vraiment sur la mobilisation de tous les habitants pour nous aider à donner une seconde vie à ces 50 millions de téléphones qui se cachent dans les tiroirs et qui restent bloqués chez nous. il y a huit Français sur dix qui déclarent stocker leurs vieux téléphones, c'est pour ça qu'on compte sur vous pour récupérer tous ces téléphones.

Utiliser l'étiquette pré-affranchie pour donner son téléphone