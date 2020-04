Bourgogne : vos plus belles photos prises depuis votre fenêtre pendant le confinement

Chaque jour, depuis votre fenêtre, vous photographiez l'extérieur. Fleurs, arbres, soleil, on ne se lasse pas de découvrir les photos de votre jardin, de votre terrasse, ou du ciel. Voici une sélection de vos plus belles photos prises depuis chez vous, pendant le confinement.

En plein confinement, on a plus de temps pour observer la nature et profiter de la vue, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. France Bleu Bourgogne a récolté plusieurs photos, que vous prises, depuis votre fenêtre, votre balcon, votre terrasse ou encore votre jardin. Une parenthèse fleurie et colorée.

Photo prise depuis la terrasse de Jacqueline, à Santenay, pendant le confinement - Jacqueline

Photo prise depuis la fenêtre de Sophie, journaliste, à Dijon © Radio France - Sophie Allemand

Photo prise par Mélanie, depuis chez elle, en plein confinement - Mélanie

Vue depuis la cuisine de Véronique, à Saint-Just, Fain-lès-Moutiers - Véronique - Fain-lès-Moutiers

Photo prise par Serge, depuis chez lui, le 26 mars - Serge

Pruniers en fleurs, photo prise depuis le jardin de Martine pendant le confinement - Martine

Lever du soleil photographié par Pascale, à Arceau - Pascale

Escargot métallique, en plein soleil, vu depuis le logement d'Isabelle - Isabelle

Chantal nous envoie la vue depuis sa terrasse, en plein confinement - Chantal

La terrasse de Nathalie, au bord de l'eau et sous les arbres - Nathalie

La superbe terrasse de Florence - Florence

Les pivoines du jardin de Régine - Régine

N'hésitez pas à continuer de nous envoyer des photos prises depuis chez vous pendant cette période de confinement, sur notre page facebook.