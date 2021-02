Bourgoin-Jallieu : un projet immobilier menace une dizaine d'arbres centenaires dans le quartier de Champaret

Les citoyens berjalliens de la résidences des Écureuils souhaitent que les paroles de la mairie dirigée par Vincent Chriqui se transforment en actes. Lors de la dernières campagne municipale, le candidat à sa réélection avait affirmé que plus aucun arbre ne serait coupé à Bourgoin-Jallieu. Les habitants du quartier de Champaret ont donc découvert avec amertume la validation d'un permis de construire, allée du Levant, pour un projet immobilier privé impliquant la coupe de quinze arbres centenaires.

La zone autour de l'allée du Levant, dans le secteur du Rivet, est menacée par ce projet immobilier. - France Nature Environnement Isère

"Le promoteur est dans son bon droit. Mais les élus devraient être sensibles à la mobilisation des habitants. Il y a une pétition qui fait son petit chemin. Les riverains qui se sont plutôt bien mobilisés. On verra le 4 mars ce qu'il en est et je ferai le bilan" explique Jean-Paul Lhuillier, membre de France Nature Environnement (FNE) en Isère. Le 4 mars, c'est la date à laquelle le permis de construire ne pourra plus être contesté. Un recours gracieux, mais sans grande conviction, a déjà été déposé au tribunal pour le faire annuler. "Nous FNE, on saura dire si on ne peut pas aller plus loin parce qu'on sait perdre des batailles" dit encore Jean-Paul Lhuillier.

Une mairie impuissante

La municipalité est au courant de la gronde des riverains. Elle affirme que le projet n'est pas soutenu par l'équipe en place. "C'est un projet de longue date. Il a déjà fait l'objet de deux refus de la mairie car ce n'était pas en règle avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Mais la troisième demande de permis de construire était parfaitement en règle et on ne peut pas le refuser" détaille Maggy Baccam, adjointe au maire en charge des bâtiments et du développement durable.

Voilà un exemple où on se fout des riverains - Jean-Paul Lhuillier, membre de France Nature Environnement Isère

"C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de revoir le PLU. On a des règles qui ont été votées sous la dernière mandature (ndlr : en 2014 avec la majorité de gauche et juste avant la victoire de la droite) et qui ne nous permettent pas de cadrer aujourd'hui l'urbanisation que l'on souhaite" termine l'élue.

D'après France Nature Environnement Isère, le PLU de Bourgoin-Jallieu ne mentionne pas la présence de ces arbres remarquables. Dans le cas contraire, cela aurait pu empêcher la validation du permis de construire.