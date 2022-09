Bourgoin-Jallieu : une cinquantaine de personnes à la marche pour le climat

Environ 50 personnes se sont rassemblées à Bourgoin-Jallieu à l'occasion d'une marche pour le climat, un défilé organisé par le collectif Citoyens du Nord-Isère. Le cortège partait de la place du Souvenir Français pour arriver au terme d'une boucle à l'école Simone-Veil. Pour les organisateurs, il s'agissait avant tout de "_dire stop au bla-bla_. En 2022, 6 limites planétaires ont été dépassées au niveau mondial".

Dans leur viseur notamment, la politique du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et l'abattage d'arbres dans les quartiers Champ-Fleuri et Pré-Bénit , et le long de l'A43. Un nouveau rendez-vous est désormais donné le 16 octobre prochain à Paris pour une prochaine action en faveur du climat et de la biodiversité.