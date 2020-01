Bournezeau : une habitante lance une pétition contre un agriculteur qui veut étendre son élevage de poulets

Bournezeau, France

Alors que "l'Australie est en train de brûler", "un fermier à Bournezeau en Vendée demande la permission pour une extension de son élevage de volailles", écrit, dès le début de sa pétition lancée ce lundi 20 janvier 2020 sur le site Change.org Margaux*, une habitante qui estime que le projet de l'agriculteur risquerait de nuire à l'environnement. D'après elle, 85.000 poulets finiraient par y être élevés, avec à côté des zones d'épandage situées près de cours d'eau et du Marais poitevin risquant d'être pollués.

"C'est pour faire plaisir à qui ? À quelqu'un qui mange des Mac nugget's ?" - Margaux

Sensibilisée à l'écologie, Margaux, à l'origine de la pétition, se dit vegan, et responsable dans sa consommation en eau et en énergie. Elle demande au préfet de Vendée de refuser le projet du fermier de Bournezau.

ÉCOUTEZ - D'après Margaux, militante pour la cause animale, ce sont les volailles qui seraient les premières victimes du projet d'extension. Copier

Il y a des hommes et des femmes qui sont ici pour produire et vivre de leur métier", répond un agriculteur

De son côté, Loïc Rineau, agriculteur et producteur de lait à Bournezeau, défend son collègue. D'après lui, les volailles sont bien traitées. "Moi, j'appelle ça de l'"agribashing", parce qu'on est dans un secteur de bocage vendéen où il y a de l'élevage, de la volaille, il y a des hommes et des femmes qui sont ici pour produire et vivre de leur métier et aujourd'hui, on est en train de les détruire en imposant des choses", a-t-il souhaité répondre.

Il affirme être "attentif à certaines demandes". Avant d'ajouter : "Mais on ne peut pas faire n'importe comment et n'importe quoi, notamment par rapport à la biosécurité. On nous demande aujourd'hui de mettre des volailles à l'extérieur, mais c'est compliqué quand il y a un problème de grippe aviaire !"

* : le nom a été changé.