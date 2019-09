Bouteilles plastiques consignées: que va devenir la poubelle jaune?

Auvergne, France

L'idée est louable : mettre en place un système de consigne pour collecter plus de bouteilles plastiques. Un peu comme ce que les plus anciens d'entre nous ont connu avec les bouteilles en verre, à une différence prêt, les bouteilles en verres étaient lavées et réutilisées alors que là il s'agit de collecter des bouteilles plastiques pour les recycler.

C'est l'un des points du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage qui sera examinée à la fin du mois. Le principe se veut simple : les bouteilles seront consignées, donc vendues 10 à 15 centimes de plus, une somme qu'il sera possible de récupérer en déposant ses bouteilles vides dans un point de collecte. Ils devrait y en avoir environ 100.000 en France (le plus souvent dans un supermarché). Il faudra scanner ses bouteilles, qui ne devront pas être compactées à l'avance.

Déversement de bouteilles plastiques au centre de tri de Clermont © Radio France - Emmanuel Moreau

Un double système de collecte

Un système qui a un double défaut pour les collectivités. Rien ne dit qu'il sera efficace, puisqu'il impose de se déplacer alors qu'avec le système actuel, la poubelle jaune est à domicile. Et puis surtout, c'est une concurrence avec ce qui se fait actuellement, un système de collecte qui va s'ajouter à ce qui existe déjà. Les collectivités ont réalisé de gros investissements pour respecter l'obligation de collecter tous les déchets plastiques (13 millions d'€uros investis dans l'Allier par exemple pour le centre de Chezy ouvert en début d'année). Tout est remis en cause brusquement.

Et le problème, c'est que les bouteilles plastiques sont les déchets qui ont le plus de valeur. Une tonne est revendue 350 €uros, auxquels il faut ajouter 660 €uros reversés aux collectivités pour financer la collecte. Une belle somme qui va disparaître. Le Valtom a fait ses comptes : il devrait perdre en 1,5 et 2 millions d'€uros par an. Tout en faisant toujours circuler ses camions pour récupérer les autres déchets plastiques. Du coup, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères risque d'augmenter pour les habitants du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire, qui dépendent du Valtom.

Les élus du Valtom dénoncent une absence totale de concertation de la part du gouvernement. Ils demandent la mise en place d'une véritable politique pour réduire la production de bouteilles en plastiques et d'emballages.