Bouvine : les associations anti-corrida précisent leur position

Dans un communiqué commun, ce lundi, les organisations anti-corrida réaffirment qu’elles ne sont "opposées qu’aux formes cruelles de tauromachie (corridas espagnoles et portugaises)." Elles en demandent le remplacement par des courses camarguaises, landaises ou des spectacles de recortadores. Deux jours plus tôt, à Montpellier, un grand rassemblement a réuni place de la Comédie entre 13.000 et 15.000 personnes, du monde de la tauromachie et de la ruralité. Qu'ils soient originaires de Camargue ou d'autres territoires du Languedoc et de la Provence, tous dénoncent de récentes atteintes à des coutumes qui non seulement forgent, selon eux, leur identité mais contribuent aussi au développement économique de leur région.

Le rassemblement était une réponse à une tribune du Parti animaliste, dans les colonnes du Monde début janvier. Tribune réclament une "reforme de la bouvine".

Les organisations anti-corrida rappellent qu'elles ont "pour cible la cruauté et la souffrance gratuite des taureaux et des chevaux, et non les pratiques culturelles et traditionnelles. Elles font parfaitement la distinction entre les corridas espagnoles ou portugaises, qui infligent volontairement aux taureaux des blessures puis la mort, et les courses landaises et camarguaises ou encore les spectacles de recortadores, dont le but n'est ni de tuer, ni de blesser les bovins."

Les associations "souhaitent que les traditions taurines évoluent pour tenir compte de l’avancée des connaissances sur la sensibilité des animaux et de l'évolution du regard de la société sur l'animal. Cette évolution passe par l’abolition des corridas et leur remplacement par les courses camarguaises, les courses landaises ou les spectacles de recortadores, avec anesthésie obligatoire et systématique lors des gestes douloureux nécessaires à ce mode d’élevage extensif des taureaux."

"Remplacer la totalité des corridas par des spectacles taurins plus éthiques et respectueux des taureaux, c’est aussi entendre la volonté de l’immense majorité des Français : 81% sont opposés aux corridas et 76% sont favorables à leur remplacement par des courses camarguaises ou landaises (Sondage IFOP pour l’Alliance Anticorrida – 2021)", précise encore le communiqué.