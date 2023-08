Brame du cerf : une zone sans voitures pour la première fois en Côte-d'Or

C'est une première en Côte-d'Or, mais ça existe déjà en Haute-Marne : une zone de quiétude mise en place pendant la période du brame du cerf. Une initiative du Parc national de forêts qui interdit aux voitures de circuler et de stationner de 18h le soir à 8h du matin.

Cette zone de quiétude est mise en place sur les communes de Vanvey et de Villiers-le-Duc. L'objectif est de laisser les cerfs tranquilles pendant leur période de reproduction, qui est une période très sensible. La zone de quiétude est mise en place en Côte d'Or du vendredi 1er septembre au dimanche 15 octobre.

Si vous voulez malgré tout assister à ce spectacle naturel et impressionnant du brame, le Parc national de forêts organise 6 sorties encadrées et gratuites, en dehors des zones de quiétude, pour un groupe de 15 personnes à chaque fois. Vous trouverez les dates et les renseignements pratiques sur leur site internet.