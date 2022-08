Branceilles : Le cours d'eau est à sec et pousse la municipalité à s'interroger sur le partage de l'eau

Le Maumont, le cours d'eau de Branceilles, en Corrèze est complètement à sec. Aujourd'hui, la situation est critique et l'impact sur la biodiversité important. Une situation qui pousse la municipalité à s'interroger sur le partage de l'eau, qui devient plus que jamais, une ressource rare.

La rivière du Maumont, à Branceilles (Corrèze) est complètement à sec. Les années précédentes, la rivière se vidait l'été, laissant derrière elle quelques flaques d'eau, avant de se remplir de nouveau grâce aux pluies. Sauf que cette année, la situation est durable et le cours d'eau est entrée dans une phase critique.

Tous les étés, le cours d'eau est à sec, mais cette année, la situation est critique.. Avec un impact majeur pour la faune et la flore. © Radio France - Anaïs Martin Cauvy

Une situation qui inquiète les habitants et la maire de la commune, Sabine Sabatier, notamment concernant l'impact sur la biodiversité, "regardez, d'habitude, il y a des flaques d'eau... et là, il n'y a strictement rien. Les arbres et les poissons, tout va mourir", s'exclame-t-elle. S'il n'y a aucun impact sur l'utilisation de l'eau par la commune (puisque Branceilles puise son eau dans la Dordogne), les riverains sont attachés à ce cours d'eau et souhaitent le préserver.

Il va falloir qu'on apprenne à partager l'eau. Demain, nous devrons sensibiliser davantage la population à ce partage d'eau. On a déjà évoqué la consommation d'eau des particuliers, comme le remplissage d'une piscine au détriment des maraîchers qui ne peuvent plus arroser leurs productions. Il va falloir trouver des solutions durables. Sabine Sabatier, maire de Branceilles

Autre conséquence du réchauffement climatique, l'enchaînement d'événements climatiques "hors normes", comme par exemple, les températures extrêmes, les orages de pluies et de grêles, le changement de paysage face à la sécheresse.

Ce week-end, les orages ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité partout en Limousin : "On n'est pas préparé à vivre comme ça" réagit Sabine Sabatier. Sa commune s'est réveillée sans électricité, à quelques heures de la fête du village. "Nous allons peut-être devoir envisager d'installer des générateurs de secours, si cela venait à devoir être récurent". Dans tout le Limousin, les orages ont privé plus de 700 foyers, dont 500 seulement en Corrèze.