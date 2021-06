Bressey-sur-Tille : en 14 ans, la collecte de déchets a bien évolué

On enfile des gants et on sort les sacs poubelles, c'est jour de grand ménage à Bressey-sur-Tille, près de Dijon, samedi 5 juin 2021. L'A.D.E.BRES (l'Association de Défense de l'Environnement de Bressey sur Tille), organise une "opération village propre". En 2020, elle n'avait pas pu avoir lieu à cause de la pandémie, mais pour la dernière édition en 2019, il y avait eu 100 participants- dont une soixantaine d'enfants.

Moins de kilos, pas moins de déchets

Cette opération existe depuis 2007, malheureusement il y a toujours des déchets à ramasser. En revanche, la collecte a évolué. Le président de l'association, Jean-Claude Benani, a du recul. En 2007, sur ce genre de journée, l'association collectait une tonne de déchets. En 2019, c'était environ 600 kilos. En revanche, la nature des déchets a changé. Des "déchets lourds", comme des bouteilles de gaz, chauffe-eaux, télés, frigos, ont été remplacés par des "plaies", comme les mégots, les plastiques, ou les canettes. C'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb : imaginez le nombre de mégots qu'il faudrait pour égaler le poids d'un frigo !

