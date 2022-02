Brest : une centaine de manifestants avant la clôture du One Ocean Summit

Ils étaient une centaine ce vendredi matin sur les pelouses du square Beautemps Beaupré à Brest, pour manifester contre ce qu'ils appellent "du blue washing", le double discours d'Emmanuel Macron entre d'un côté cette volonté affichée de préserver les océans, et de l'autre son soutien à l'exploitation minière en eaux profondes.

Juste "de l'affichage"

Le chef de l'Etat est à Brest ce vendredi pour clore le One Ocean Summit. Il doit présenter des engagements pour la préservation des océans, sur quatre grands sujets : la protection des écosystèmes marins et la promotion d'une pêche durable, la lutte contre la pollution, les solutions face au changement climatique et la gouvernance des océans. Mais pour les associations de défense de l'environnement, et notamment Greenpeace, ces annonces n'iront pas assez loin.

Parmi les manifestants ce vendredi, le coordinateur de l'association Pleine Mer, qui n'attend rien de ce sommet. Et qui va même plus loin : "C'est du foutage de gueule, estime Thibault Josse. Il n'y a pas un seul marin pêcheur invité sur un sommet qui parle des océans", alors que "l'impact le plus important sur la biodiversité marine, c'est la surpêche". C'est en fait "de l'affichage", déplore Thibault Josse.