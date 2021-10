Brest va accueillir un sommet mondial dédié à l'océan

Le premier "One Ocean Summit" sera organisé à Brest (Finistère) début 2022. Ce sommet mondial voulu par Emmanuel Macron réunira scientifiques, acteurs économiques, collectivités territoriales et Nations unies. Avec pour objectif de définir un cadre de protection des eaux internationales.

Le tout premier sommet mondial de l'océan se tiendra à Brest au début de l'année 2022, annonce ce mardi à l'AFP le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand. La ville portuaire avait fait acte de candidature le 7 septembre dernier, au lendemain de l'annonce du président de la République Emmanuel Macron d'organiser cet événement.

Mieux protéger les eaux internationales

Le "One Ocean" rassemblera des scientifiques, des acteurs économiques, des acteurs locaux ainsi que les Nations unies pour tenter de définir "un cadre de protection de la haute mer". Situées au-delà des 200 milles marins des côtes (environ 370 km), les eaux internationales n'appartiennent à aucun état. "Le président de la République souhaite que cette surface des océans ne devienne pas une zone de non-droit, avec de la pêche illégale, une zone de prédation géopolitique et une catastrophe pour la biodioversité et les sciences", souligne le président de l'Assemblée.

Brest, un pôle d'excellence maritime

Richard Ferrand, député du Finistère, a milité avec d'autres parlementaires en faveur de la candidature de Brest, notamment pour son pôle d'excellence reconnu en matière d'étude et de valorisation des mers.

"Brest continue de s'affirmer comme une capitale des océans", se réjouit le maire de Brest François Cuillandre dans un communiqué. La deuxième ville de Bretagne avait déjà accueilli en 2019 les présidents des assemblées des pays membres du G7, qui avaient adopté une déclaration commune soulignant "l'urgence" à protéger les océans en tant que "bien commun".